Nel futuro di Fattoria della Talosa: vino biologico e un bianco di Montepulciano

I vini Nobile di Montepulciano degustati nel digital tasting di aprile

La scolta con il nuovo centro aziendale

Vendemmia esclusivamente fatta a mano

Obiettivo: sostenibilità e biologico

Cantina storica nel centro di Montepulciano

Soggiorno tra i vigneti

Presto un bianco strutturato

Vini degustati

, oggi alla terza generazione. S. Una superficie di 86 ettari di cui 33 vitati con i vitigni del territorio, soprattutto Sangiovese, in tre principali aree: una zona prettamente argillosa, un’area mista in cui il terreno vira dall’argilloso al sabbioso e una zona completamente sabbiosa.dove sono concentrate le diverse fasi di vinificazione, imbottigliamento e logistica.scegliendo cloni adatti alla valutazione delle caratteristiche del terreno (zonazione) e con un diverso orientamento dei filari rispetto al passato., utilizzato in gran parte degli ettari vitati, insieme al guyot., selezione accurata delle uve, scelta di vinificare elevando ogni singola parcella, con maturazioni in tonneaux e barrique e lunghi affinamenti in botte grande.posti da Equalitas, che promuove la sostenibilità delle filiere agroalimentari e del vino in primis. Nei prossimi anni Talosa, ma già da mesi sono in corso le valutazioni per avviare il processo di conversione della vite.Dal 2010, dopo lavori di restauro e consolidamento,costruiti nei primi decenni del Cinquecento di fronte al duomo di Montepulciano dove avviene l’affinamento. Nel 2015 nasce anche la nuova sala degustazione.Per vivere al completo l’esperienza la proposta,che dista solo 2 km dal centro di Montepulciano e da cui si può godere una magnifica vista sulla vallata e sul borgo.Programmi per il futuro: con la piantumazione nel 2010 di nuovi vigneti a bacca bianca, Gewürztraminer e Petit Manseng,. Un Igt destinato ad affiancare il raffinato Pietrose, prodotto con uve Merlot in purezza,e che – tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022 – diventerà il nuovo Pietrose Bianco.dalle zone più fresche, prende il nome da una vigna vicino a coltivazione arboree. 100% Sangiovese con una selezione maniacale. 10 ettari totali. La loro produzione mx è di 55 qli/ha.Per la ricerca dell’equilibrio la maturazione è di 2 anni in tonneaux di 2°, 3° e 4° passaggio, legni piccoli e botte grande e assemblaggio in acciaio inox. Successivo affinamento in bottiglia. Molto pulito con una buona evoluzione di frutto e balsamicità. Rispecchia il carattere del Nobile. Collegamento tra il vino base e la riserva.nelle parti più argillose. Vino storico dell’azienda, da sempre il cru aziendale. La maturazione è di 3 anni in tonneaux una piccola parte nuovi e di 2° passaggio e botte grande e acciaio inox. Successivo affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi. Bevibile, in equilibrio frutta rossa e scura, piacevole acidità, tannino vivace.ad oggi necessita ancora di bottiglia. Da un progetto nato nel 2007. Totale 4 ha. con 20 quintali uva per ettaro. Il terreno è sabbia al 100%. La maturazione è di 2 anni in tonneaux nuovi, dopo il primo anno viene trasferito in botte grande e successivo affinamento in bottiglia. 8mila bottiglie in totale.