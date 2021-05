"Benvenuto Brunello", l'anteprima 2021 dedicata a 37 firme di settore

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 16:05

I

Benvenuto Brunello 2021 si terrà il 16 e 17 maggio

Evento in presenza dedicato a 37 giornalisti di settore

La settimana delle Anteprime Toscane

l 16 e 17 maggiodedicate alla stampa specializzata organizzati dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino.Gli. Per loro si sono mobilitate circa 140 aziende produttrici che ritornano a proporre le proprie etichette in un evento in presenza. «Sulla scorta dell’ottima esperienza di Benvenuto Brunello OFF torniamo a proporre un evento in presenza in completa sicurezza. Si tratta di un programma di degustazioni riservato a un numero contingentato, che ci consente di proseguire nella presentazione dei nuovi millesimi e dei vini della nostra denominazione., che finalmente torna ad accogliere, oltre alla stampa nazionale, anche giornalisti da Russia, Germania, Austria, Polonia, Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia», ha spiegato il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino,L'appuntamento con “Benvenuto Brunello” si inseriscee, il 19 maggio, passerà il testimone alla Brunello Wine Stage per il ritorno dopo 11 anni del Giro d’Italia a Montalcino.