I quattro vini di Borrega: l’incarnazione dell’anima della Puglia

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 16:10

La masseria seicentesca di Francavilla Fontana

L’incontro con l’enologo Michele Schifone

Il ritorno alla tradizione

Vini di “famiglia”

Vini in purezza

Si lavora sui vitigni che meglio esprimono la migliore tradizione enologica locale: Negramaro, Primitivo di Manduria e Fiano

Nel futuro anche l’olio

Fabio Borrega

Nei progetti non c’è l’accoglienza

, per restituire alla vita una masseria seicentesca di Francavilla Fontana (Brindisi) circondata da vigneti e oliveti, acquistata con il fratello. Uomo di finanza e totalmente estraneo al settore, ascoltando e studiando ha visto crescere in sé la sensazione si sentirsi vignaiolo e agricoltore. E lo è diventato, guidato, se non dall'esperienza, da una passione crescente che ha dato inizio a una seconda vita. «Il vino – dice - è cultura, una cultura millenaria, che voglio rispettare. I greci lo consideravano ciò che consentiva di distinguere i popoli civilizzati da quelli barbari». Che far vino non è come ottenere un prodotto qualsiasi gli era chiaro fin dall'inizio dell'avventura perché né investimenti né tecnologie garantiscono da soli che il frutto della vite nella trasformazione possa mantenere la propria identità.Ma talvolta, perché un sogno non rimanga tale, avviene un incontro casuale al momento giusto: quello con: Negramaro, Primitivo di Manduria e Fiano (la versione salentina, non il più noto campano). Avevano trovato nella proprietà vigneti di 60 anni ad alberello, come usava una volta, ma anche vitigni "estranei" come Merlot, Cabernet e persino Lambrusco perché decenni fa il mercato - responsabile di molti espianti di varietà autoctone - si rivolgeva agli internazionali per vini più freschi, meno alcolici e strutturati.Qui,in cui la diversità, anno per anno, diventa un valore aggiunto. Se un'annata non è mai uguale all'altra, i profumi, i sapori, i colori, e soprattutto il forte richiamo al binomio vitigno-territorio, sono segni di identità e di orgoglio. La passione del neo vignaiolo aveva contagiato l'intera famiglia ma prima di tutti sua moglie a cui è stata dedicata la prima etichetta:. Ma poi tutti, a vario titolo, sono finiti tra i filari e in cantina, impegnati con l'agronomo Pasquale Leo alla sfida di far nascer un'uva sana, pur mettendo in conto che un capriccio del meteo può annullare un anno di lavoro.Ma sono stati tanti i buoni risultati e le vendemmie da ricordare e in cantina si è ripetuta la magia del risultato voluto. Anche sulle altre tre etichette Borrega c'è la firma dei familiari:«Per me il vino – sottolinea Fabio Borrega – è la metafora della vita, con le sue vittorie e le sue sconfitte, ma bisogna essere sempre fiduciosi nel guardare al futuro. Il nostro orgoglio è cercare di non essere omologati, rischiare nella consapevolezza di avere un’identità che non può venire meno».: al naso sa di viola e al palato di amarena e cioccolato fondente e il tannino giovane ma levigato conduce a un finale speziato. Anche, esprime una trama olfattiva intensa ricca di frutta rossa, con un finale di liquirizia e pepe nero. Fresco e persistente, ha tannini delicati. C’è poiche presenta note floreali, agrumate e di erbe aromatiche. Non poteva mancare un rosato, secondo la tradizione di Puglia, ed ecco quello diche vira in note di buccia d’arancia e mandarino. È una produzione piccola ma molto apprezzata in ambito regionale, soprattutto nel campo della ristorazione. Sono vini vocati all'abbinamento con i piatti locali, in un contesto in cui la qualità dell'enogastronomia è tra le più alte e si snoda in esemplare equilibrio tra i prodotti del mare e della campagna. Per piccoli numeri anche se di grande qualità - se fanno 12mila bottiglie l'anno e l'export è limitato per ora al Belgio - non è facile imporsi in un mercato tanto affollato come quello del vino e quindi resta la vendita diretta, tra le più penalizzate nell'ultimo anno di pandemia.Consolidare la propria immagine e il proprio brand è ormai essenziale anche per un piccolo produttore come Borrega, ancora estraneo ai meccanismi della distribuzione. Ma ci sta lavorando e, accanto al lavoro di vignaiolo - perché la terra non prevede che i propri ritmi-. Più di 900 sono secolari ed alcune sono state colpite della Xilella che attacca soprattutto questi monumenti del tempo. Ma niente abbattimenti o veleni in queste terre bio in cui entrano solo zolfo e rame e in cu i trattamenti sono minimi.«È una sensazione terribile - dice- sentirsi impotenti di fronte a questo flagello, ma ora per salvare gli alberi stiamo sperimentando una cura che sembra dare qualche risultato: semplici irrigazioni di aceto».È un amore, quello per l'olivicoltura, ancora mal ripagato dal mercato, soprattutto in Puglia che resta ancora, nonostante tutto, il serbatoio d'Italia. All'inizio si era impegnato ad imbottigliare la sua linea con raccolta manuale e spremitura a freddo, premiata da parte Slow Food come "Extravergine di eccellenza", ma poi dovette rinunciare per la mancata copertura dei costi, limitandosi a vendere le olive.La bellissima masseria Cistonaro - detta così per l'abbondante fioritura in primavera della Cisto di Montpellier, una rosa selvatica mediterranea- è il suo buen retiro e non ha alcuna intenzione di adibirla ad agriturismo. «– dice - qui lo fanno in tanti ma poi, di agri, c'è ben poco». La possibilità ci sarebbe, con gli edifici rurali ristrutturati, tra cui un'ex scuola che era destinata nel primo '900 ai figli dei contadini. Ma non cambierà idea: il suo progetto resta il vino, il suo vino che racconta la terra brindisina.Per informazioni: www.borrega.wine