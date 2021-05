VCR421 Antonio Mastroberardino. L’Aglianico torna alle origini

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 09:30

I

Il clone di Aglianico di origine prefillossera denominato VCR421 Antonio Mastroberardino

L’archeologo della viticoltura

l 20 febbraio 2021, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. «È per noi motivo di estrema soddisfazione – dichiara, decima generazione alla guida dell’azienda irpina –che per anni portò avanti un progetto ambizioso con il primario obiettivo di recuperare le caratteristiche originarie dei vitigni storici della Campania Felix, che per opera dell’uomo, in seguito alle scelte produttive di replicazione del materiale genetico, nel corso dei decenni andavano lentamente mutando».Un’opera di valore, quella svolta da, che indusse, una delle più prestigiose firme della letteratura legata al comparto enoico, a definirlo “The Grape Archeologist”, l’archeologo della viticoltura. Era il 1989 e all’epoca il vignaiolo campano era già da tempo impegnato in una incessante attività di ricerca relativa non soltanto all’Aglianico, ma anche agli altri grandi vitigni del territorio come il Greco e il Fiano.«Questo riconoscimento ufficiale non è la tappa finale, ma un fondamentale punto di svolta – sottolinea Mastroberardino -rimesso in campo, una traccia importante per proseguire il nostro lavoro di ricerca e sperimentazione sulle radici della nostra viticoltura. Sul piano affettivo affiora la soddisfazione e l’orgoglio di aver condotto a compimento un progetto che riporta nel calice quei caratteri che mio padre aveva conosciuto e amato e che per lui, come per tutta la mia famiglia, rappresentano l’essenza stessa dell’Aglianico».Per informazioni: mastroberardino.com