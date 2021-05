Toscana, due cooperative unite per un progetto di vino biologico

Pubblicato il 29 maggio 2021 | 10:30

I

Le tre etichette proposte all'esordio

Tre etichette per inaugurare il progetto

l progettoha visto la luce in queste ore. Si tratta di una nuova proposta nel segno dellaambientale che vede l’unione di due Cooperative toscane, la. La Cooperativa Vecchia Cantina di Montepulciano, nata nel, è la più antica dellae la più grande del territorio, oggi conta circa. I Castelli di Grevepesa si sono formati neloggi con 120 soci. Un progetto aperto, come conferma, direttore generale Castelli del Grevepesa, in cui si invitano altre cooperative toscane a collaborare per fare nascere nuove etichette e valorizzare le produzioni bio che in Toscana vedono ancora una superficie piuttosto limitata.Sono tre le etichette ad inaugurare il progetto,un blend diproveniente da vigneti diversi. Elegante, fresco ancora giovane.dalla zona di San Casciano, sangiovese con una piccola percentuale di vitigni minori. Una resa molto limitata per un, note fruttate e tannini rilevabili.blend di sangiovese e canaiolo. Un vino dicon evidenti note di frutta in confettura, spezie dolci.e caldo.Tre etichetteche adottano una leggera per il minor utilizzo di vetro, tappo in sughero certificato FSC, capsula biocompatibile di origine. L’etichetta realizzata con materiali naturali provenienti dal riutilizzo di vinaccioli e carta riciclata di colore neutro ad acqua e colle adesive provenienti dalla gomma.