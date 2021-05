Santa Margherita, ecco la bottiglia celebrativa per lo scudetto dell'Inter

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 19:22

Santa Margherita firma la bottiglia per i festeggiamenti dell'Inter





Inter e Santa Margherita, una partnership "globale"



Disponibile online anche per i tifosi

arà ildella cantinaad animare il. La squadra milanese allenata da Antonio Conte e fresca della conquista aritmetica dello scudetto (il 19°) della stagione 2020-21, festeggerà il prossimo 23 maggio con le bollicine della cantina italiana.L'occasione dei festeggiamenti ufficiali sarà anche quelle per: da un lato l’Inter, fondata nel 1908 e oggi riconosciuta tra i club più prestigiosi al mondo, dall’altro Santa Margherita, icona del Made in Italy d’eccellenza e da sempre protagonista nei mercati internazionali. E non è un caso che la scelta che simboleggia l'unione sia quella del. Insomma, “We are brothers and sister of the World” non è soltanto un claim, ma una vera scelta di campo sia per l’Inter che per Santa Margherita, protagonista con il suo Prosecco Superiore di innumerevoli brindisi in oltre 90 Paesi nel mondo.Le bottiglie per i festeggiamenti, in edizione speciale, celebrano l’impresa del team guidato da Antonio Conte:e un’imponente scritta “I M Scudetto” decora il fianco dei grandi formati scelti per le celebrazioni, che potranno essere appannaggio anche degli appassionati in una: 2021 esemplari i tutto, disponibili sui canali ufficiali dell'Inter, esclusivi siti di eCommerce, enoteche selezionate e shop aziendali, fisici e online.