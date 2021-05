£$Giri di vite$£. Da Nord a Sud, degustazioni fra bollicine e rossi

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 11:23

Da nord a sud, le ultime degustazioni da remoto in attesa degli eventi in presenza

Cantina Terlano, Grande Cuvée Terlaner I e Pinot Bianco Rarity 2008 sugli scudi

Cantina Adriano, produzione limitata ma grande freschezza per il Sauvignon Blanc Riserva Andrius 2019

Tenuta del Buonamico, dalla Doc Montecarlo agli spumanti della linea "Particolare"

Tenute Rubino, è l'ora del possente Primivito del Salento Visellio

n piccolocon alcune delle degustazioni più interessanti del mese appena trascorso. Fra novità e nuove annate, in attesa di tempi migliori e di degustazioni non più mediate da una telecamera, con due istituzione del settore come la Cantina Terlano e la Cantina Andriano,con Tenuta del Buonamico e Tenute Rubino.La prima parola spettanel millesimo 2018, storico assemblaggio di microparcelle con alle spalle oltre 20 anni di ricerca. Anche la cuvée 2018 è formata dal 70% di Pinot Bianco, 27% di Chardonnay e 3% di Sauvignon Blanc con rese bassissime ed esposizione dei vigneti a sud-sud ovest e altitudini che variano dai 550-600 sul livello del mare per il Pinot Bianco, ai 330-350 sul livello del mare del Sauvignon Blanc e dello Chardonnay., figliol prodigo di Kofler, che lo ha “svezzato" fin dal primo millesimo. Una vera essenza di Terlano, grande vino capace di competere ad armi pari con i blasonati bianchi internazionali.questa nuova annatache apre un ventaglio olfattivo di buccia di agrumi, pera, salvia, cioccolato bianco, biancospino, sottobosco, sbuffi minerali e speziato dolce.con una leggera nota affumicata finale.Venendo all’altro fuoriclasse di Terlano,, ha davvero stupito per la potenza espressiva che ha visto tutti i colleghi d’accordo sulle incredibili doti di struttura, mineralità, lunghezza e "rara" finezza. L’annata 2008 faceva ben sperare e non ha tradito le aspettative di questo Pinot bianco all’85% (completato da un 10% di Chardonnay e un 5% di Sauvignon blanc) che, perfettamente esposte per fornire uve al giusto grado di maturazione ma dotate di una bella spalla acida. Il mosto fiore fermenta e svolge la malolattica in botte grande di rovere e poi rimane in acciaio per almeno 10 anni sui propri lieviti fini, andando a sollecitare, anche attraverso l’autolisi dei lieviti, l’enorme potenziale evolutivo che il Pinot Bianco ha in questa microzona.fiori gialli appassiti e nocciola tostata. Sorso elegante e pastoso con finale minerale e agrumato ed incredibile equilibrio fra componente alcolica e vitale sapidità. Un’annata da ricordare e da stappare fra qualche lustro per dargli il tempo di affinare ancora le sue doti da cavallo di razza. Vino di grande elasticità di abbinamenti, che spaziano dalle crudité di crostacei alle carni bianche ai formaggi di media struttura.Passando alla, nella recente fusione fra le due realtà terlanesi si è sentito l’apporto di Rudi Kofler nello sviluppo di una personalità da protagonista dell’grande interpretazione di un vitigno che in Alto Adige si esprime a livelli notevoli.per un vino complesso e persistente con sentori gessosi, note di erbe officinali e agrumi, salvia, pepe bianco e leggero fumé. In bocca la nota sapida e minerale hanno il sopravvento e l’acidità che rimanda al lime e al pompelmo giallo gli dà una persistenza gustativa dotata di un guizzo fragrante. Da abbinare a piatti strutturati, magari speziati, dall’agnello a scottadito a formaggi di capra, senza disdegnare una brodetto di pesce.Dal nord al centro per incontrare, l’azienda storica della famiglia Fontana(istituita nel 1969, solo 4 anni più tardi di quella del blasonato Brunello di Montalcino), che prende il nome dal trecentesco borgo sulle prime colline sopra Lucca. Terra particolare dove vitigni francesi come Pinot Bianco, Semillon, Viogner, Sauvignon Blanc, Cabernet, Merlot e Syrah sono di casa, alcuni addirittura da fine Ottocento, ormai autoctoni e non una moda degli ultimi decenni.Accompagnati nell’originalità della Doc dagli abbinamenti discografici di, che ha fuso le sue due passioni (vino e musica) associando un ulteriore senso, l’udito, per esaltare al meglio le singole degustazioni olfattive-gustative, il gioviale patroncaratteristica quasi unica in Toscana,, come ben dimostra il, referenza storica della tenuta, omaggio a Giorgio Vasari che a Palazzo Vecchio ha riprodotto in un affresco proprio i colli di Montecarlo, particolare stilizzato nell’etichetta.Unico dei bianchi della tenuta, affinati prevalentemente in acciaio, a fare un parziale passaggio in legno (20-30% in tonneau per 9-12 mesi), è caratterizzato da una(pesca bianca e mango),(margherita e biancospino). Sorso intenso di bella acidità e sapida fragranza. Perfetto compagno di merenda di un baccalà alla livornese.Magrazie proprio alla Tenuta del Buonamico che è diventata nel giro di un decennio la maggiore produttrice di spumanti in tutta la Toscana passando dalle 2.300 bottiglie del 2010 alle 150.000 odierne.merita un applauso il Brut Rosé, primogenito degli spumanti della Tenuta, fresco del suo decennale. Rosato brillante, frutto di un matrimonio d’amore fra Sangiovese e Syrah, dalla vigna più antica di Toscana (addirittura del 1964, anno di fondazione dell’azienda).Fermentazione alcolica separata per vitigno a cui segue la presa di spuma con Metodo Martinotti lungo in autoclave orizzontale della massa intera per 120 giorni. Ne scaturisce, dal bel colore buccia di cipolla, con un naso suadente di piccoli frutti rossi, pompelmo rosa e melagrana. Sorso che si espande sul palato con croccante acidità su un ricordo di arancia sanguinella, che pulisce la bocca e chiede subito il bis.dell’elegante relais che, insieme al curato ristorante, completano l’offerta enoturistica della tenuta e di Eugenio Fontana che si propone davvero come un “buon amico” di Bacco e dell’agreste relax.Con leci concentriamo su una delle tre annate degustate (2010, 2012 e 2016) in un’illuminate verticale del loro Primitivo del Salento: il possente Visellio.Le Tenute nascono, innamorato della sua terra,, nelle aree più vocate, come la Tenuta Jaddico, a ridosso del mare e della Oasi Wwf di Torre Guaceto.raccolgono il testimone e, grazie ad un costante lavoro di ricerca e di zonazione ampliano la gamma di etichette esia con il redivivo Susamaniello, vitigno che deve buona parte della sua riscossa vitivinicola proprio alla famiglia Rubino, e poi con gli altri autoctoni, come il Primitivo, che nelle fertili terre del brindisino danno risultati straordinari.Quando parliamo dibisogna distinguere: quello di collina, ovvero della Murgia barese, quello del mare, il pastoso Primitivo di Manduria e quello dell’Alto Salento, di probabile antica origine dalmata.dei tre stili perché le vigne si trovano a pochi chilometri dal mare ma a 100 slm quindi beneficiano di entrambi gli influssi. Il Visellio nasce su terreni di medio impasto con presenze di pietre con una resa molto bassa proprio per selezionare la qualità dei grappoli. Fermenta in serbatoi d’acciaio con una macerazione di 19 giorni, a temperatura controllata, poi svolge interamente la malolattica con affinamento di 10 mesi in barrique di rovere francese e 12 mesi in bottiglia.Le vigne sono state impiantate nel 1992 e questo dimostra la “preveggenza” della famiglia Rubino sulle potenzialità del vitigno che deve la sua ascesa fuori dai confini regionali dalla scoperta della filiazione pugliese dell’osannato Zinfandel californiano, alla metà degli anni Novanta.che rimane percepibile, nonostante i differenti millesimi e il passare degli anni.. Al calice si è presentato con un granato fitto e luminoso. Una palette olfattiva ampia e finissima ci porta profumo di prugna californiana disidratata, liquirizia, confettura di mirtilli neri, radice di liquirizia, tabacco dolce, chiodi di garofano e noce moscata. In bocca è opulento ma con una freschezza e una scia sapida di gran lignaggio, con tannini levigati e carnosi. Un vino che può restare in cantina diversi anni senza colpo ferire (che per un Primitivo non è un’opzione così scontata).(involtini di interiora di agnello o capretto avvolti con il budello) alla brace ma in degustazione solitaria svela ancor di più tutta la sua solare seduttività.