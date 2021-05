Cantina Tollo, da oltre 60 anni vini che raccontano l'Abruzzo

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 18:22

Cantina Tollo, dal 1960 un punto di riferimento per tutto l'Abruzzo

Una cantina che parla d'Abruzzo

Da 60 anni, evoluzione continua

L'export vale il 33% del giro d'affari

Vini autoctoni e non solo

ella. Lo sa bene Tollo, nome che richiama alla mente l’omonima cantina e il piccolo paese in provincia di Chieti, in Abruzzo, a poca distanza dal Mare Adriatico. Qui nasce il vino che, dal 1960, ha reso, sia dal punto di vista economico che sociale come raccontato in un webinar dedicato all’azienda tenutosi il 7 maggio.Nella storia di Cantina Tollo c’è innanzitutto l. Una terra che andava via via spopolandosi ma che, grazie all’impresa vitivinicola, ha potuto offrire un’alternativa a quanti decidevano di restare. Una scelta felice che, nel tempo, ha portato alla(che si concentra principalmente sul settore Horeca) e(dedicata al biologico).Insomma, una realtà solida e composita che, dopo 60 anni di vita,. La produzione biologica, per esempio, che Cantina Tollo ha iniziato nel 1991, rappresenta oggi il 10% della produzione totale dell’azienda. La filosofia sostenibile, inoltre, ha portato alla nascita, nell’aprile 2020, della nuova linea biologica di Cantina Tollo, che incoraggia il consumatore a una scelta responsabile, ad amare e rispettare l’ambiente e rappresenta la perfetta sintesi del concetto di sostenibilità secondo la cantina. A partire dal 2016, infine, tutti i vini biologici sono certificati vegani.Consolidato il proprio posto in Italia, poi,per continuare la sua crescita., con Germania, Canada, Francia, Cina e Giappone che rappresentano i mercati principali (con il 95% delle vendite realizzate), la realtà teatina ha mosso i primi passi anche in Russia e India.Sforzi che pagano a livello economico. In base al bilancio chiuso a luglio 2019,. I risultati positivi si sono confermati anche nel 2020 , con le eccellenti performance dei vini biologici (+28%, sia in valore che in volume) e della linea premium, a conferma dell’aumento del +13,6% registrato nel 2019.A livello produttivo, Cantina Tollo può contare su una. Montepulciano rosso, Trebbiano bianco, Pecorino, Passerina, Cococciola, ma anche Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay , Pinot Grigio i vitigni coltivati.