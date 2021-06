Due ricette di Marco Stabile esaltano l'olio Laudemio

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 14:00

Marco Stabile con Frescobaldi

Uno soffice torta di mandorle con un tocco di Laudemio 2020

Tutto in una box

alla collaborazione tra, brand manager di, chef del ristorante stellato di Firenze, nasce la primacon i consigli per cucinare in casa ricette semplici. Le due ricette sono:, Laudemio Frescobaldi, Parmigiano Reggiano 28 mesi e pepe, un piatto che intende sfatare il mito per cui la pasta in bianco cremosa si possa ottenere soltanto con l’utilizzo del burro.La seconda ricetta è lae Laudemio Frescobaldi. Un ricettario stile comic con le illustrazioni di Marco Milanesi per seguire passo passo i consigli dello chef.è un'annata favorevole con una produzione sana, la raccolta inizia quasi a inizio novembre. Note fresche, erbacee, rucola selvatica, carciofo che vanno ad addolcirsi durante l’anno.La box è disponibile per un periodo limitato sul sito di Cosaporto.it (il quality delivery ideato da Stefano Manili) a Roma e Milano al prezzo di. Ci sono già altre idee in vista per l’autunno, quando arriverà il nuovo Laudemio del raccolto 2021 con la sua vivacità e i suoi profumi in piena evidenza.