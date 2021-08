Lugana Doc, che ripresa! Crescono prezzi e imbottigliamenti

Continua il trend positivo per il Lugana Doc che brinda all'estate con il via libera a tutto il vino stoccato nel 2020. Segno di una ripresa post-covid più che positiva per il Consorzio bresciano-veronese. «Crescono i valori - dice nella sede di Peschiera il presidente, Ettore Nicoletto - e gli imbottigliamenti. Con la decisione di rendere disponibile il restante 50% delle riserve della scorsa estate, si completa la manovra di sblocco parziale decisa nel maggio scorso».

Il territorio del Lugana

Come sarà il mercato

Complessivamente sul mercato saranno disponibili gli ultimi 8.900 hl di vino della vendemmia 2020. Il buon periodo del Lugana quindi non si arresta, confermando il brillante inizio d'anno. Anche includendo la quota staccata da marzo 2021, le giacenze risultano infatti inferiori rispetto al 2020, il prezzo medio del vino sfuso ha visto un incremento del 93% a luglio 2021, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a euro 2,60-3,00 al litro.

Gli imbottigliamenti hanno segnato a giugno un +19,76%. Un bel primato per la prima Doc di Lombardia, che nasce dal vitigno della Turbina.Un bianco capace di straordinaria versatilità ed evoluzione nel tempo, grazie alla brezza del GARDA che respira fra le argillose colline moreniche.