Champagne Perrier-Jouët celebra il design

Un ritorno alla grande, finalmente. Con il pubblico delle grande occasioni e le vie San Marco, Fatebenefratelli e Pontaccio, snodi nevralgici di Brera a Milano, intasate. Mai come oggi il traffico è visto con occhi benevoli. Quelli della ripresa, innescata dal Supersalone e dagli eventi che hanno ridato linfa alla città.

Champagne Perrier-Jouët protagonisti a Milano

Il design per interpretare la realtà

Un ritorno tanto atteso, quindi, quello di Perrier-Jouët, Maison di Champagne fondata nel 1811 a Epernay e distribuita in Italia da Marchesi Antinori, che in occasione del Fuorisalone 2021 ha promosso, come d’abitudine, un’installazione.

Leo Damiani

In Piazza San Marco, nell’area dedicata dell’evento dOT (design Outdoor Taste), Leo Damiani, direttore commerciale e marketing Italia della Maison, ha presentato ‘Metamorphosis – Analogia Project’, opera realizzata da Andrea Mancuso, il designer italiano che attraverso pratiche multidisciplinari si serve del design come mezzo per reinterpretare la realtà e creare connessioni emotive con lo spettatore.

Il designer Andrea Mancuso di fronte a Metamorphosis





In questo lavoro la forma di ciascuno degli elementi di ceramica che compongono l’installazione ricorda le bottiglie che riposano nelle cantine, mentre la tavolozza dei colori evoca l'immagine dei vigneti di Perrier-Jouët nel periodo della vendemmia. Il progetto miscela l'atmosfera silenziosa delle cantine e i colori e la luce dei vigneti.

Perrier-Jouët Blanc de Blancs

Debutto in Italia

L’opera ha permesso alla Maison di rinnovare il suo dialogo tra vino e natura e di proporre un nuovo rituale di degustazione. Il progetto, voluto da Perrier-Jouët, è stato presentato a Miami Art Basel e arriva per la prima volta in Italia, per un innovativo omaggio a Milano e alla Design Week.

Nel vivo della festa

Cucina e perlage

Un progetto alimentato dal menu studiato Antonello Colonna, stella Michelin con il suo ristorante a Labico (Rm), abbinato agli Champagne Perrier-Jouët. Una sfilata di ricette completa, dal Baccalà in coppa all’Amatriciana e al Cacio e Pepe, dalla Cacciatora di pollo ai Maritozzi con la panna. A ritmo costante sono stati serviti Champagne Perrier-Jouët Blanc de Blancs, Grand Brut, Blason Rosé, Belle Epoque.

Antonello Colonna

Per informazioni: www.perrier-jouet.com – www.antinori.it