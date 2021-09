Varvaglione, pioggia di premi nell'anno del centenario

Anche quest’anno la guida del Gambero Rosso ha premiato il lavoro firmato da Cosimo Varvaglione. La Collezione Privata Old Vines Negroamaro 2019 ha, infatti, ricevuto i Tre Bicchieri, ovvero il massimo riconoscimento per un’azienda vinicola. E in Puglia sono state soltanto 21 le aziende premiate.



«Una gratificazione che arriva subito dopo quella di Vinibuoni d’Italia e Mundus Vini - commenta Marzia Varvaglione alla guida del Marketing dell’azienda di famiglia - c’è la soddisfazione di essere in un contesto importante, selezionati da degustatori che hanno la possibilità di assaggiare vini dal mondo e che nel nostro, quello che porta la firma di mio padre, da alcuni anni hanno riconosciuto un tratto di qualità e rappresentatività del nostro territorio».

La famiglia Varvaglione con il vino premiato

Una collezione ritratto di famiglia

La Collezione privata firmata da Cosimo Varvaglione fa parte della Collezione Famiglia che il patron dell’azienda ha voluto per celebrare la personalità e l’attitudine di ciascun componente della famiglia Varvaglione.



Con i Tre Bicchieri alla Collezione Privata Old Vines Negroamaro 2019 un nuovo significativo successo giunge in riva allo Jonio per celebrare la qualità dei vini firmati dalla famiglia Varvaglione. Un premio che sottolinea come il lavoro di questa azienda centenaria, che nel 2021 ha segnato i suoi primi 100 anni dalla costituzione, sia fondato sull’alta qualità dei prodotti trasformati e su una passione incredibile che è custodita nelle mani e nella testa di chi è alla guida di un team ormai di rilevanza internazionale.





Soddisfatto ma anche molto emozionato Cosimo Varvaglione alla notizia di questo nuovo riconoscimento. In particolare perché questo premio giunge al termine di un periodo complesso che ha travolto il mondo del vino e non solo, ma soprattutto perché, come recita nella retroetichetta, «ogni uomo ha diritto di dedicare del tempo a se stesso…io l’ho fatto così». E questo è il suo buon auspicio per tutti quelli che decideranno di condividere il proprio tempo con questa preziosa bottiglia simbolo della Puglia di qualità.