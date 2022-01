Castello della Sala, Cervaro della Sala trascina altre ottime etichette

L’impegno massimo nel seguire l’intera "Galassia Antinori", non impedisce a Renzo Cotarella di seguire con particolare trasporto il Castello della Sala. Fondato nel 1940, spicca il volo con il Cervaro della Sala, un vino che da lì a poco sarebbe diventato un mito. E ancora oggi, dopo oltre trent’anni, rimane simbolo indiscusso di qualità ed eleganza. Il risultato perfetto della simbiosi tra terroir e capacità umane. Ha mantenuto inalterato il suo fascino ed è un must, non solo in Italia.

Cervaro della Sala

Cervaro della Sala 2019

Cervaro della Sala 2019 da uve Chardonnay con una piccola parte di Grechetto, incanta al naso per i rimandi di frutta tropicale e agrumi, ginestra e tiglio, camomilla e timo. Sorso aristocratico, equilibrato, vagamente sapido. Lascia un’appagante scia minerale con note boisé. Un fuoriclasse. Ma Castello della Sala non è solo Cervaro.

Bramito del Cervo 2020

La gamma proposta in degustazione è impreziosita da un ottimo Chardonnay in purezza, il Bramito del Cervo 2020, che dal suolo, derivante da sedimenti fossili con infiltrazioni di argilla, trae una spiccata mineralità ed una notevole eleganza scandita da note di gelsomino, erbe officinali e nocciola.

Conte della Vipera 2019

Conte della Vipera 2019 è un Sauvignon Blanc da manuale (con un piccolo saldo di Semillion) . Prende il suo nome dalla Famiglia Monaldeschi, antica proprietaria del Castello. Apprezzabili i nitidi profumi varietali. Le note erbacee ne scandiscono l’incipit ed il finale, intervallato da note di susine e frutto della passione.

Conte della Vipera

San Giovanni 2020

Molto particolare il San Giovanni 2020 da uve Grechetto in prevalenza ed il contributo di uve Procanico, Pinot Bianco e Viognier. Fiori di sambuco (il Grechetto), Acacia (il Procanico), pera e pesca a polpa bianca (il Pinot Bianco), pompelmo (il Viognier). Freschezza, sapidità, morbidezza e piacevole finale agrumato.

Pinot Nero 2017

Il Pinot Nero 2017 è davvero speciale. Naso caratterizzato da cenni affumicati, con sentori di ribes e fragoline di bosco, lievi note boisé e qualche tocco minerale in sottofondo. Sapore pieno, perfetto equilibrio acido-tannico e finale decisamente persistente.

Pinot Nero

Muffato della Sala 2016

Dolce conclusione con il Muffato della Sala 2016, derivante esclusivamente da uva con muffa nobile (Botritys Cinerea). Bagaglio olfattivo di pesca sciroppata, miele, albicocche secche, erbe aromatiche. Sontuoso in bocca, morbido e suadente, sferzato da una vivace verve fresca. Ma che bel Castello.

Castello della Sala

località Sala, 05016 Ficulle (Tr)

Tel 0763 86051

www.antinori.it