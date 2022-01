Il coraggio di Muralia, 4 nuove etichette tutte da degustare

Bisogna avere indubbiamente del coraggio a presentare (in tempi di pandemia) quattro grandi vini toscani, con un'unica linea guida: il valore e il ruolo del lavoro manuale. Onore e merito alla cantina grossetana “Muralia” di Stefano Casali.

Il simbolo scelto come logo dall'azienda di Roccastrada è stato infatti ripreso dai Sumeri, che gli avevano attribuito il significato di “mano”: è con la mano che si dà il benvenuto e si saluta, che si lavora la terra e si coglie l'uva per conservare l'autenticità, portandola dalla terra al bicchiere. Toccare con mano- e non con una macchina - il frutto del proprio lavoro e lasciarlo parlare, senza interferire. Semplicemente questa la filosofia dell'azienda.

Le quattro etichette Muralia

La degustazione dei 4 vini

Chiaraluna 2019

A Milano, nei giorni scorsi, sono stati degustati i quattro vini di punta. Anzitutto il Chiaraluna 2019: Viognier 100% che nasce da un sogno. «È dedicato - ha sottolineato Casali - alla giovane spensieratezza di mio figlio Augusto e al rilucente sorriso di mia moglie Chiaradonato». Un notevole bianco Doc di 13° tutto prodotto nella Maremma Toscana.

Manolibera

A seguire il rosso Manolibera: 50% Sangiovese, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot. Un bel 13° da scoprire in tempi lunghi.

Babone

Poi un crescendo di sensazioni e profumi nella tradizione dei grandi rossi toscani. Si raggiunge la vetta con il Babone: Sangiovese al 65 % e il restante 35% Syrah: «Un vino che racchiude nei suoi profumi e nel suo gusto la forza della Maremma ed il nostro amore per questa terra», rimarca Casali. 14° di forza e coraggio.

Muralia

Infine il “Muralia” con uve Syrah al 50%, Cabernet Sauvignon al % 30 e il rimanente 20 % di Sangiovese. Quattro etichette, ma non solo, si potrebbe dire quattro modi di intendere e il vino all'insegna della qualità.

via del Sughereto - tenuta Poggiarello, 58036 Roccastrada (Gr)

Tel 0564 577223

www.muralia.it