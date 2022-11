Alberto Massucco, Champagne che passione!

Da importatore a produttore di Champagne, il primo italiano. Alberto Massucco ha creato una linea che porta il suo nome grazie all’incontro con Erick De Sousa, grande interprete dello Champagne ad Avize. Una collaborazione attiva nata nel 2018, che si traduce in un ventaglio di prodotti di alta gamma.

Alberto Massucco

I monovitigno

Sono stati presentati a Milano nei saloni dell’Hotel Principe di Savoia. Sono tre Chardonnay in purezza e due blend 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir e 20% Meunier. Cuvée Mirede, in onore della moglie di Massucco, riposa 30 mesi sui lieviti. Pulito, delicato e minerale, al palato si rivela fresco e persistente. Mon Idée de Cramant è ottenuto da uve provenienti dal villaggio Grand Cru di Cramant, Cote des Blancs, vendemmia 2018, lasciate su lieviti 3 anni. Produzione a tiratura limitata di 500 bottiglie. Un vino più complesso, fresco e minerale che sviluppa una dolcezza fruttata. «È frutto di un’annata straordinaria per le uve di Cramant, che abbiamo voluto onorare in assoluta purezza», ha annotato Alberto Massucco. Il terzo Chardonnay 100% presentato a Milano porta il suo nome e riposa sui lieviti tre anni. Annata 2018, è il suo primo millesimato: fresco, minerale, pulito. Questa tre bottiglie si rivelano pregiate anche nell’aspetto grazie alle etichette serigrafate.

Gli Champagne firmati Massucco in degustazione a Milano

I blend

Amc 00 è lo Champagne d’ingresso della Maison; riposa sui lieviti per cinque anni. Annata 2017, è equilibrato, fine, pieno e avvolgente. Amc 02 (dosaggio 2 grammi-litro) vanta i medesimi assemblaggio, vinificazione e affinamento di Amc 00. È un prodotto raffinato, pieno, fresco, lineare e cremoso.

Alberto Massucco Champagne

località Piova 98 – 10081 Castellamonte (To)

Tel 0124 518577