Cabochon Stellato Brut 2012, il nuovo vino di Monte Rossa

Monte Rossa, la cantina di Bornato di Cazzago S. Martino (Bs), in Francaicorta, presenta in anteprima Cabochon Stellato Brut 2012. Dal colore giallo con riflessi verdi, dal perlage fine e persistente, il Cabochon Stellato Brut 2012 è un vino estremamente generoso con profumi molto eleganti che si esprimono in una bella sequenza: miele, tiglio, bergamotto, spezie - in particolare cannella, frutta gialla, mango e albicocca con accenno a note di caffè. In bocca si presenta un vino di grande eleganza con bella freschezza bilanciata da sentori di evoluzione. Ed è un vino di grande longevità.

Cabochon Stellato Brut 2012



Le caratteristiche del vinp

Zona di produzione : Franciacorta Docg, Colline moreniche dei comuni di Bornato, Brescia

: Franciacorta Docg, Colline moreniche dei comuni di Bornato, Brescia Microclima : la collina di Monte Rossa fa parte della corona di colline a sud del lago d’Iseo che delimitano l’inizio della zona subalpina e separano il lago dalla pianura Padana. I vigneti si trovano quindi nella zona del passo delle correnti d’aria che si sviluppano per gli scambi termici tra la Pianura e il lago d’Iseo

: la collina di Monte Rossa fa parte della corona di colline a sud del lago d’Iseo che delimitano l’inizio della zona subalpina e separano il lago dalla pianura Padana. I vigneti si trovano quindi nella zona del passo delle correnti d’aria che si sviluppano per gli scambi termici tra la Pianura e il lago d’Iseo Cru : Pratone, Barek, Brolo, Palo, Nespoli

: Pratone, Barek, Brolo, Palo, Nespoli Struttura del terreno : morenico glaciale

: morenico glaciale Vitigni : Chardonnay 70% e Pinot nero 30%

: Chardonnay 70% e Pinot nero 30% Cuveee : 100% vini ottenuti dai cru

: 100% vini ottenuti dai cru Sistema di allevamento : Cordone Speronato a 70 cm da terra, Guyot

: Cordone Speronato a 70 cm da terra, Guyot Sesto d’impianto : 2 x 1 m

: 2 x 1 m Densità d’impianto : 5.000 piante/ha

: 5.000 piante/ha Età media delle viti: 16 anni

media delle viti: 16 anni Resa uva per ettaro media : max 85 q.li per ettaro

: max 85 q.li per ettaro Selezione delle uve : in vigna con raccolta manuale in cassette

: in vigna con raccolta manuale in cassette Vinificazione : pressatura delle uve soffice con selezione della parte migliore delle uve per non oltre il 48% della resa. Ciascun cru è vinificato in purezza

: pressatura delle uve soffice con selezione della parte migliore delle uve per non oltre il 48% della resa. Ciascun cru è vinificato in purezza Fermanetazione : in fusti di rovere da 250 litri tra settembre e febbraio

: in fusti di rovere da 250 litri tra settembre e febbraio Affinamento in bottiglia : 9 anni

: 9 anni Produzione dell’anno 2012: 2.000 bottiglie da lt. 0,75

Cantina Monte Rossa del Barco

Via per Ospitaletto 131 - 25046 Cazzago San Martino (Bs)