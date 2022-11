Champagne, non solo gusto: il “botto” scatena il buon umore

Nell’ambito del “Cacio & Pepe Day”, l’evento andato in scena alla Triennale di Milano, Perrier-Jouët, maison distribuita nel nostro Paese da Marchesi Antinori, si è presentata con un abito non abituale, ma sempre ricco di fascino. Leo Damiani, il padre di Perrier-Jouët in Italia, ha introdotto Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all’Università di Oxford.

Charles Spence e Leo Damiani

Prospettiva diversa

Stappando Blanc de Blancs e Blason Rosé, il docente ha inquadrato gli Champagne sotto un’altra angolatura, una prospettiva diversa. Spence è infatti il fondatore della Gastrofisica, la scienza che studia come gli stimoli ambientali possano modificare la percezione dei sapori pur non avendo effetto diretto sul sistema gustativo. «Oggi parliamo di multensorialità – ha spiegato – Il botto che fa un tappo di Champagne, il suono dell’apertura di una bottiglia, si associa a un momento di celebrazione. Ci predispone alla degustazione e al buon umore. Uno scoppio positivo che attiva, in questo senso, un riflesso condizionato. Allo stesso modo, prove di laboratorio hanno dimostrato che l’effetto sonoro che si percepisce quando si versa Champagne è ben diverso se paragonato a quello prodotto da Prosecco o da acqua gassata. Un vissuto all’insegna di vivacità e freschezza. L’udito crea un’aspettativa di gusto e di festa».

Perrier-Jouët Blanc de Blancs

Champagne e cucina italiana

«Una sensorialità, a cui vanno aggiunti vista e olfatto, che si traduce in una potente associazione di emozioni – ha puntualizzato Leo Damiani – Oggi siamo qui per ribadire ancora una volta il concetto che lo Champagne si sposa a meraviglia con la cucina italiana. Oltre alle celebrazioni, si abbina a tutti i cibi. Una testimonianza diretta è rappresentata dalla presenza di Perrier-Jouët Blanc de Blancs e Blason Rosé».

Perrier-Jouët Blason Rosé

Campioni di gusto

Blanc de Blancs, Chardonnay in purezza, al palato sviluppa freschezza minerale, morbidezza e sapore pieno. Combina finezza ed eleganza con energia e vivacità. Pieno e rotondo al palato, Blason Rosé (50% Chardonnay, 25% Chardonnay, 25% Meunier) sprigiona aromi di agrumi e frutti di bosco. Finale pieno e generoso.



www.perrier-jouet.com