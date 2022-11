Con Barolo en Primeur 2022 raccolti oltre 800mila euro per progetti solidali

L'asta solidale Barolo en primeur ha raccolto in totale 834.800 euro a favore di progetti no-profit in Italia e all'estero. La seconda edizione del primo e unico progetto in Italia di asta benefica che associa il Barolo al sostegno al terzo settore si è chiusa, infatti, con un risultato clamoroso. L'edizione appena conclusa - commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc - conferma Barolo en primeur come uno degli appuntamenti di punta nei settori charity e vino. Non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Germania e in Inghilterra dove la notizia è stata accolta con entusiasmo dai principali media. L'internazionalizzazione del progetto, ribadita e rafforzata anche quest'anno dalla sinergia con l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e dal collegamento con Hong Kong, si è sviluppata in parallelo al radicamento sul territorio, con la partecipazione di oltre 70 produttori attraverso i lotti comunali». È stata una grande gara di generosità voluta e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Crc Donare Ets e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani che ha visto l'ultimo lotto, battuto nel corso dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba domenica 13 novembre in collegamento in diretta con Hong Kong, assegnato per 64mila euro a favore di Mother’s Choice Foundation, ente di Hong Kong che opera dal 1987 a favore dei bambini orfani e delle giovani madri in difficoltà.

L'asta di Barolo en primeur

I fondi raccolti sono stati devoluti a 21 differenti enti benefici

Con Barolo en Primeur 2022 sono stati quindi raccolti in totale più di 830mila euro devoluti a 21 differenti enti benefici. Diverse realtà territoriali hanno beneficiato della generosità dei benefattori di Barolo en primeur, così come anche importanti realtà no-profit estere, con lotti aggiudicati a donatori da New York e Hong Kong, a testimonianza del respiro internazionale di questa iniziativa.

Ecco l'elenco completo degli enti beneficiati e i relativi importi:

Fondazione Matrice Ets con il progetto di promozione e recupero dei saperi e del paesaggio dell’Alta Langa, la cosiddetta “Banca del Fare”, sostenuta dal Sig. Aurelio Cavallo con una donazione di euro 29mila;

The Chapin School in New York ed il Centro di Riabilitazione Rvna Health nei pressi di New York, sostenuti da filantropi americani con una donazione di euro 32mila;

Cooperativa sociale Liberitutti con il progetto “Nega-so” con cui si persegue l’obiettivo di riflettere sui flussi migratori e incentivare l’integrazione, sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con una donazione di euro 32mila;

Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, sostenuta dalla Banca Azzoaglio con una donazione di euro 40.000 e da un donatore anonimo, con una donazione di ulteriori euro 10.000

Fondazione Augusto Rancilio con il progetto di restauro e valorizzazione della cantina storica di Villa Arconati, sostenuta dalla società Palladium s.r.l. con una donazione di euro 30mila;

Croce Bianca e Centro di Accoglienza S. Vincenzo Onlus, sostenuti da Ceresio con una donazione di euro 32mila;

Museo d'Arte Contemporanea Castello di Rivoli con il progetto “L’energia dell’arte, tra natura, scienza e tecnologia”, un percorso di avvicinamento all’arte contemporanea e alla sostenibilità, sostenuto dalla società Newcleo con una donazione di euro 30mila;

Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, sostenuto da donatori anonimi con una donazione di euro 70mila;

Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus con il Progetto “CivicAttiva”, con cui si propongono alle scuole percorsi di cittadinanza attiva per stimolare i giovani al cambiamento e alla sostenibilità, sostenuta dalle aziende Mollo e Idg con una donazione di euro 32mila;

Adisco, sezione regionale Piemonte Odv - Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, sostenuta dalla Signora Francesca Lavazza con una donazione di euro 30mila;

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con il progetto “Nuove forme di vita” per educare i bambini tra i 5 e 12 anni al patrimonio culturale, sostenuta da Asja Ambiente Italia S.p.A. con una donazione di euro 71mila;

East West Philanthropy Forum per il progetto China-Italy Philanthropy Forum, sostenuto da un donatore anonimo dell’Estremo Oriente con una donazione di euro 30mila;

Cooperativa sociale Lunetica con il progetto “Scuole di quartiere – Reloaded”, che supporta alunni in difficoltà sociale e comportamentale con metodologie pedagogiche innovative, sostenuto da Fondazione CRT di Torino con un contributo di euro 45mila;

Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, sostenuto dalla società Erg con una donazione di euro 30mila;

Alzheimer’s Association di Chicago, sostenuta da Quadrivio Capital America inc. con una donazione di euro 30mila;

Castello comunale Falletti di Barolo, sostenuto da Intesa San Paolo con una donazione di euro 30mila;

Cooperativa Sociale Alice Onlus, sostenuta da un donatore anonimo con una donazione di euro 30mila;

Progetto solidale in Bosnia Erzegovina, sostenuto da un donatore anonimo con una donazione di euro 5mila;

Mother’s Choice Foundation, sostenuta da un donatore di Hong Kong con una donazione di euro 64mila.

A favore della Scuola enologica di Alba

Quanto raccolto dai 10 lotti comunali, anch'essi aggiudicati a benefattori sia in Italia sia all'estero - tra cui il prestigioso ristorante 3 Stelle Michelin 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana Hong Kong dello Chef Umberto Bombana - e che ha complessivamente comportato quasi un raddoppio delle basi d’asta, sarà interamente devoluto a favore della Scuola Enologica di Alba.