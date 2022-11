La Piemontina: vino e promozione del territorio

Tra i comuni di Sizzano e Ghemme, nel Novarese, è nata La Piemontina, azienda agricola e cantina. Oggi 60 ettari di terreni, 20 di vigneti, e 7 etichette in produzione. Prima l’area era tutta coperta da boschi e i terreni, di proprietà di oltre 500 privati, erano abbandonati dalla Seconda Guerra Mondiale. I diritti di reimpianto non sono però andati perduti e La Piemontina ha potuto così comprare da ognuno un pezzo di terra e attuare un’operazione di bonifica, concimando e coltivando il terreno.

La cantina de La Piemontina inaugurata a fine ottobre

Tradizione e innovazione

«Per le nuove generazioni di viticoltori la sfida più complessa è unire l'esperienza e le conoscenze delle generazioni passate con le tecnologie moderne e avanzate – si dichiara dall’azienda novarese - ed è proprio questo uno dei nostri principali obiettivi: offrire un nuovo approccio al mondo vitivinicolo, attraverso un connubio di tradizione e innovazione, rendendo la Piemontina un crocevia di degustazioni, iniziative culturali e di conoscenza del territorio».

Colline Novaresi Doc Rosso

Vivere un'esperienza

Su questa linea, dal mese di dicembre 2022, sarà quindi possibile prenotare e regalare un’esperienza enogastronomica completa. Il pacchetto include un’escursione nei vigneti per apprendere la storia vitivinicola dell’azienda, per poi continuare in cantina alla scoperta del processo produttivo. Infine, nella panoramica sala degustazione, che si affaccia sulle vigne, per scoprire vini e grappe in abbinamento ai prodotti tipici locali.

Una gamma in divenire

La gamma di referenze La Piemontina, ancora in divenire, si articola in Ghemme Docg, Colline Novaresi Doc Vespolina, Colline Novaresi Doc Nebbiolo, Colline Novaresi Doc Rosso, Colline Novaresi Doc Bianco, Grappa Bianca, Grappa Gialla, Metodo Classico di Erbaluce e Metodo Classico Rosé. Per il 20124 saranno sul mercato il Ghemme Docg Riserva e il Passito di Erbaluce.



La Piemontina

via Lungo Mora Superiore 4 -28074 Ghemme (No)

Tel 0163 1903917