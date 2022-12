Il Natale buono e solidale di Torrevilla

Torrevilla, la cantina che riunisce 200 viticoltori nel cuore dell’Oltrepò Pavese, guarda al sociale con una nobile iniziativa. Ha rinnovato anche per il 2022 la collaborazione con l’associazione “Luca per non perdersi nel tempo”, nata nel 2013 su iniziativa di Piera e Lorenzo Bassi per realizzare i desideri del figlio Luca, giovane psicologo originario di Torrazza Coste (paese oltrepadano dove ha sede il quartier generale della cantina) venuto a mancare a causa di un tumore nel 2011. Il progetto vede i prodotti nostrani dell’Oltrepò Pavese, tra i quali i vini della cantina, protagonisti di un’iniziativa solidale. La collaborazione nasce dalla volontà di dare sostegno concreto alla ricerca medica attraverso una donazione a favore di PaviAIL, la sezione della provincia pavese dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mielomi (AIL), la cui missione è quella di sostenere la ricerca su leucemie, linfomi maligni e mielomi, e aiutare le famiglie dei ricoverati presso il Policlinico San Matteo.

I vini Torrevilla dedicati a Luca e il riso “SorRiso di Luca”

Bonarda Dop Oltrepò Pavese e Plant Dorè Extra Dry

Come nelle edizioni passate la cantina Torrevilla dedica due dei suoi vini con speciale etichetta alla memoria di Luca: il Bonarda Dop Oltrepò Pavese (vino rosso frizzante dal profumo intenso, con aromi di frutta matura, e gusto corposo, perfetto da abbinare ai salumi insaccati e stagionati come il salame di Varzi, a quelli cotti come il cotechino e lo zampone, e a piatti di carne bianca e rossa, specie se cucinata in umido) e il Plant Dorè Extra Dry (spumante metodo Charmat di Pinot Nero e Chardonnay, dal profumo fruttato con un delicato sentore di albicocca matura e gusto morbido, con un retrogusto che ricorda le mandorle dolci, ideale come aperitivo e per piatti delicati a base di pasta, riso, verdure e pesce).

I due vini sono venduti al prezzo di 5,50 euro e, per ogni bottiglia venduta, Torrevilla donerà 1 euro a PaviAIL. Inoltre, anche quest’anno, aderirà all’iniziativa anche l’Azienda Agricola Garavaglia di Gropello Cairoli (Pv), con il riso carnaroli “SorRiso di Luca”. Il titolare della Riseria, che era stato compagno di stanza di Luca, ha voluto mettere a disposizione il suo prodotto unendosi a Torrevilla al fianco dell’associazione “Luca per non perdersi nel tempo”.

Prodotti enogastronomici non solo buoni ma anche solidali

«Questa iniziativa, giunta ormai alla sua nona edizione, è per Cantina Torrevilla occasione per dimostrare solidarietà e vicinanza ad associazioni impegnate in prima linea a sostegno della ricerca medica ed è per noi motivo di grande orgoglio», commenta Massimo Barbieri, presidente di Torrevilla. «Insieme all’associazione “Luca per non perdersi nel tempo” vogliamo dare il nostro contributo nel supportare l’attività di PaviAIL portando nelle tavole delle feste prodotti enogastronomici non solo buoni ma anche solidali. Vogliamo inoltre ringraziare l’Azienda Garavaglia che per il secondo anno consecutivo collabora con noi con un prodotto d’eccellenza, il riso carnaroli, che ha voluto mettere a disposizione della causa di questa meravigliosa associazione».

I vini Torrevilla dedicati a Luca e il “SorRiso di Luca”, oltre che nel periodo natalizio, sono disponibili tutto l’anno e, come gli altri vini Torrevilla, le specialità gastronomiche e i cesti natalizi, possono essere acquistati presso le Botteghe del Vino di Torrevilla a Torrazza Coste (Pv), oppure ordinati con servizio di consegna a domicilio contattando direttamente Torrevilla (scrivendo a info@torrevilla.it oppure chiamando lo 0383 77003).