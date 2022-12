Dal cuore Chianti Classico i vini biologici del Querceto di Castellina

In un luogo remoto e ovattato, circondato da boschi, sorge un piccolo borgo quattrocentesco, sapientemente ristrutturato, che ospita il cuore della struttura ricettiva di Querceto di Castellina (Si). Azienda biologica certificata a conduzione familiare si estende per cinquanta ettari in totale, di cui circa 11 vitati nel cuore della Docg Chianti Classico. La sostenibilità e il basso impianto ambientale, uniti a un microcosmo di rara bellezza, incontaminato e salubre hanno favorito la conversione all’agricoltura biologica. La tenuta è completamente isolata e non ci sono potenziali interferenze esterne nell’equilibrio dell’ecosistema viticolo, preservato da agenti chimici.

Siamo a Castellina in Chianti, al confine con Radda, in condizioni eterogenee come accade in tutte le terre di “frontiera”. I vigneti sono completamente circondati da boschi. L’area vitata è suddivisa in sei parti: Belvedere, Poggio, Campocorto, Campolungo, La Fonte e Livia. Belvedere è il vigneto principale della tenuta dal quale si selezionano le uve migliori di Sangiovese utilizzato in purezza per produrre il Cru di Querceto di Castellina: il “Sei Chianti Classico Gran Selezione” e Merlot. I vigneti Poggio, Campocorto, Campolungo e La Fonte sono poggiano su un terreno roccioso di medio impasto con marna calcarea e ricco di minerali.

Molto orgoglioso del Livia 2021, un bianco a base di uve Viognier e Roussanne, il titolare Jacopo Di Battista, ispirato dai migliori vini bianchi della Valle del Rodano. Ed effettivamente siamo in linea quanto a struttura, freschezza, eleganza e tratto esotico al palato. Un vino decisamente inusuale perfetto per accompagnare il pirotecnico giro di piattini di benvenuto del Cibrèo. Ricordiamo che il Cibrèo Caffè è si trova all’interno dell’ Hotel Helvethia & Bristol di Firenze. «In cantina lavoriamo per preservare l’integrità degli aromi del frutto originario e rispettare al massimo le caratteristiche proprie del vino» - aggiunge Jacopo. E in effetti il Chianti Classico L’Aura 2021 centra le qualità più intime della sua tipologia. Esprime aromi fruttati appaganti, vivaci e decisi e una progressione gustativa dinamica e polposa che termina con un finale saporito e in crescendo. Così come il Chianti Classico Gran Selezione Sei 2019. Affascinante con i suoi profumi di piccoli frutti rossi, sottobosco e spezie. In bocca il vino ha spessore e dinamicità, tannini incisivi e saporiti, fragranza acida e dolcezza. Ideali per duettare con gli struggenti Tortelloni di Ricotta e Spinaci al Parmigiano.

La degustazione prosegue con il Podalirio 2019. Ottima prova per questo Merlot in purezza che al naso si esprime con note di liquirizia, cioccolato, caffè tostato e china. Al gusto è cremoso, di bella estrazione, con tannini dolci e sapore davvero persistente. E si conclude con il Venti 2019, un uvaggio a base di Sangiovese e Merlot che spazia dai toni floreali di viola a quelli più maturi del fruttato a bacca rossa, fino quelli più freschi del pepe nero, dell’edera e della menta. Un vino appagante anche in bocca, dove l’attacco dolce è seguito da uno sviluppo ben ritmato e rotondo. La cottura millimetrica dell’Assaggio di Braciola Taglio Bistecca con Bietole Saltate completa felicemente l’abbinamento cibo vino che tiene botta anche con golosissima Torta al Formaggio con Marmellata di Arance Amare. Giusto ricordare che l’accoglienza in azienda alla scoperta delle tradizioni e della cultura gastronomica è una parte fondamentale del progetto e la struttura agrituristica all’interno del borgo quattrocentesco è dotata di nove appartamenti, una suite (per un totale di quaranta posti letto) e una splendida piscina dalla quale si gode di un panorama mozzafiato. La plastica dimostrazione del legame con la natura, le stagioni, i prodotti della terra ad enfatizzare le tradizioni del territorio e valori dell’ospitalità. Le estive cene in vigna poi sono un appuntamento da non perdere.

