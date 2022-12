Villa Franciacorta, due bauletti per le feste per aiutare i bambini orfani

Duecento bauletti contenenti tanta solidarietà ed eccellenti bollicine di Franciacorta. La cantina Villa di Monticelli Brusati (Bs), anche quest'anno ripete l'iniziativa per “Ninos Que esperan”. È un progetto concreto e ambizioso legato a un’associazione Onlus che si occupa a distanza di bambini di un orfanotrofio nella Repubblica Dominicana.

Uno dei due bauletti di Villa Franciacorta per Ninos que Esperan



Due le confezioni esclusive

«L'obiettivo - dice la titolare della cantina franciacortina, Roberta Bianchi con a fianco il marito Paolo Pizziol - è di garantire per due anni il sostegno psicologico a tutte le ragazze adolescenti, ospiti dell'orfanotrofio».



Per raccogliere i fondi necessari, Villa ha realizzato due confezioni esclusive, pensate per le festività di fine anno e presentate durante un incontro conviviale con un piatto unico legato alla più genuina tradizione bresciana: spiedo con polenta.



La prima proposta è costituita da una bauletto del valore di 130 euro e contenente tre bottiglie: Emozione Villa Franciacorta Brut 2018 (una vera emozione di sensazioni e gusto), Bianchi Roncalli Barbera 2015 e Briolette Villa Franciacorta Rosè Demi Sec. Si tratta di un trittico prodotto esclusivamente per i bambini e le bambine che sperano in un futuro migliore e che riproduce il logo dell'associazione con un aquilone a simboleggiare la possibilità di spiccare il volo che viene data alle nuove generazioni.



La seconda proposta è rappresentata da un Magnum Emozione Villa Franciacorta Brut 2018 del valore di 70 euro. Aspetto fondamentale: il pagamento verrà fatto direttamente alla onlus che riceve le prenotazioni.



«Che sia per il pranzo di Natale o per gli auguri per il 2023 - rimarcano Roberta e Paolo - brindare con gioia sapendo di fare del bene, renderà quel momento ancor più speciale all'insegna della solidarietà».

Roberta Bianchi, Paolo Pizziol e Hosam Eldin, presidente di Ais Lombardia

In tavola lo spiedo bresciano

E per Villa Franciacorta la tradizione fa rima con lo spiedo bresciano, festeggiato ne “Lo Spiedo di Natale”: una festa, un’occasione per incontrare gli amici, scambiarsi gli auguri e brindare insieme alle prossime festività.



Anche quest’anno la famiglia Bianchi Pizziol ha, infatti, onorato la tradizione della cultura enogastronomica del territorio con un pranzo all’insegna del “Vero Spiedo Bresciano”, come ama sottolineare Roberta Bianchi, titolare dell’azienda: Condividere con gli amici lo Spiedo di Natale è portare avanti la tradizione che mio padre ha fortemente voluto, è non dimenticare mai quanto lui amasse offrire agli ospiti il frutto della sua passione e quanto fosse per lui importante sottolineare come il vero cacciatore debba essere rispettoso della natura e custode della stessa».



In cucina Emilio Zanola e Andrea Marenzi

Alla guida della brigata di cucina, Emilio Zanola della Trattoria Castello di Serle, in provincia di Brescia, famoso per essere uno dei migliori esponenti nella preparazione di questo storico piatto e Andrea Marenzi, chef di Èla Osteria in Villa.



A sublimare le portate, in un food-pairing originale ed esclusivo, i vini di Villa Franciacorta. Per aperitivo Mon Saten Franciacorta Brut Millesimato 2018 che, con le sue bollicine vellutate che accarezzano morbidamente il palato, regala un’incantevole persistenza gustativa.



La “Minestrina sporca”, piatto classico che da sempre accompagna lo Spiedo, è il piatto d’apertura del convivio con Emozione Franciacorta Brut Millesimato 2018: un vino unico, definito “figlio di due annate” perché frutto del 2017, millesimo che produsse poco a causa della gelata, conservando le energie che andarono a sommarsi a quelle del 2018. Un millesimo, quest’ultimo, molto ricco e complesso già sul nascere. Emozione 2018 si presenta brillante, di color giallo paglierino, illuminato da un perlage estremamente fine e di notevole persistenza. Al naso sprigiona eleganti note di frutta gialla fresca, frutta esotica, pasticceria e sentori di zenzero, nettamente percepibili anche in retrogusto. Il perlage è delicato e sottile, a valorizzare la struttura e l’inconfondibile nota sapida.

Cuvette Franciacorta Brut Millesimato 2012



Lo Spiedo, protagonista indiscusso, ben si sposa con Cuvette Franciacorta Brut Millesimato 2012 e Bianchi Roncalli Sebino Igt Barbera 2015, in un gioco dove ogni commensale prova a studiare chi dei due possa aggiudicarsi lo scettro di miglior coprotagonista col piatto principale. Cuvette è da sempre l’emblema dello Sparkling Menu in cui il Franciacorta di casa Villa Franciacorta viene declinato a tutto pasto essendo in grado di unire una struttura generosa e accattivante a una vivace freschezza e intrigante complessità. Bianchi Roncalli 2015 è un rosso frutto di un vitigno autoctono, il Barbera, vinificato in purezza; affina 2 anni in barriques e 5 in bottiglia per esprimere al meglio le grandi potenzialità di questo terroir. Caratterizzato da un color rosso rubino intenso di gran classe, Bianchi Roncalli è capace di sorprendere grazie all’inebriante profumo di frutta rossa e spezie dolci.



Come chiudere in bellezza se non con Briolette Villa Franciacorta Rosè Demi-Sec che nasce dall’unione di Chardonnay e Pinot Nero, in un matrimonio perfetto per un vino goloso, dalle bollicine con riflessi ramati che profumano di ribes, ciliegia, lampone e agrumi.



Una selezione attenta, quella dello Spiedo di Natale 2022, da parte di Villa Franciacorta che sottolinea l’incredibile capacità di questa cantina di dare vita a prodotti molto diversi tra loro, accomunati dall’eccellenza qualitativa. «Vini differenti che tuttavia comunicano la salda e comune appartenenza ad un terroir unico, ingrediente - quest’ultimo - che si conferma il valore assoluto che i nostri vini sono in grado di raccontare».



Solidarietà al popolo ucraino

E per tornare alla solidarietà reale, come non ricordare che nella primavera scorsa Villa, nel ricordo dell'indimenticato Alessandri Bianchi, ha accolto nella struttura alberghiera di Monticelli Brusati, una quarantina di persone (molte famiglie con bambini), in fuga dalla guerra in Ucraina. Generosità Vera.