Da Tenuta Roveglia per scoprire la storia del Lugana

Piccoli gruppi o grandi comitive, poco importa: le porte di Tenuta Roveglia a Pozzolengo (Bs) sono sempre aperte per visite e degustazioni. Per tutti. Il percorso proposto porta a scoprire, come prima tappa, le tracce di una cantina che, nella sua parte più antica, affonda le radici nel lontano 1400. Il profumo delle barriques è il primo impatto che gli ospiti hanno entrando nella cantina storica, dove riposano le annate più vecchie. Si procede poi visitando la parte moderna dedicata alla produzione per scendere infine nella nuova cantina sotterranea, la cui costruzione è stata completata nel 2015.

Una cantina moderna legata alla sua storia



Degustazioni pensate per tutte le stagioni

Questa parte più recente, con i suoi archi in cemento lavorato in modo innovativo, rappresenta un esempio singolare di architettura moderna con richiamo originale all’arte gotica e, dunque, al passato storico della cantina stessa. Il percorso si conclude poi nella vecchia “stalla” o nella “loggetta” con una degustazione dei vini accompagnata da prodotti tipici del territorio. Durante la bella stagione le degustazioni avvengono con vista dei vigneti e in ambienti ricchi di tracce del passato, mentre nei mesi più freddi si può approfittare del camino interno che regala un’atmosfera calda e confortevole.

Le porte di Tenuta Roveglia sono sempre aperte. Foto: Stefano Casati



A ognuno il suo percorso degustazione

È anche possibile personalizzare ulteriormente il percorso (previo accordo), scegliendo tra altre proposte. Come il “Percorso di benvenuto”: assaggio di due vini (Lugana Limne e a scelta Lugana spumante o Lugana Riserva) accompagnati da prodotti da forno. Costo per persona: 10 euro. O come il “Percorso di assaggio”: assaggio di tre vini accompagnati da tagliere di salumi e formaggi del territorio. Costo per persona: 18 euro. Disponibile anche il “Percorso di conoscenza”: assaggio di quattro vini accompagnati da tagliere di salumi e formaggi del territorio. Costo per persona: 24 euro. O il “Percorso personalizzato”: degustazioni tematiche anche in verticale direttamente dalla “cantina storica” per gruppi (minimo 15 persone). Le visite guidate nella cantina sono disponibili su prenotazione dal lunedì al sabato e durano circa un’ora e mezza.



La storia di una cantina

Visitare la Tenuta Roveglia significa attraversare la storia della produzione del Lugana, addentrarsi in un territorio che parla di una tradizione antichissima. Significa fare un viaggio vero e proprio in una delle capitali dell’enoturismo della zona.



Oggi questa splendida realtà bresciana, trasmessa ormai da quattro generazioni, è guidata da Sara, Vanessa e Babettli Azzone, ma le origini della tenuta risalgono al 1404, quando la famiglia Roveglio acquistò terreni e cascine dal monastero San Salvatore di Brescia (oggi Santa Giulia di Brescia). Così nacque il nome della cantina, ma l’avventura legata al vino iniziò alla fine dell’Ottocento, quando il bisnonno, Federico Zweifel, lasciò il suo Cantone natale, Glarus nella Svizzera interna, per trovare migliori condizioni di lavoro in Italia. Nel Belpaese s’innamorò del Lago di Garda, dove trovò una natura fiorente e terreni che si rivelarono adatti alla coltivazione delle vigne. L’area di produzione del Lugana è situata in un territorio la cui storia geologica risale a 200 milioni di anni fa. Questa origine antichissima ne determina alcune caratteristiche peculiari ed uniche. La natura del terreno di origine morenica, al tempo stesso argilloso e calcareo, creano condizioni del tutto uniche per la coltivazione della vite di Turbiana.



Anche il microclima particolarmente mite nel corso dell’anno, grazie alla termoregolazione del Lago di Garda, contribuisce a creare condizioni estremamente favorevoli alla maturazione dell’uva. Questo connubio tra terreno e microclima crea un vino celebrato fin dai tempi dei romani per la sua gradevolezza e unicità.



Federico Zweifel iniziò a comprare terreni e a trasformare quei campi - spesso abbandonati - in filari di vigneti. Così fece anche suo figlio Giusto, la seconda generazione della famiglia, iniziando a produrre vino destinato, all’inizio, solo ad amici e clienti locali. Per molti anni il metodo di produzione rimase quello tradizionale, che i contadini si tramandavano di generazione in generazione.

La cantina è tra le più antiche d’Italia. Foto: Stefano Casati 1/8 Le barriques nella cantina storica Foto: Stefano Casati 2/8 Vini preziosi. Foto: Stefano Casati 3/8 Il vino è un affare di famiglia. Foto: Stefano Casati 4/8 Lo shop. Foto: Stefano Casati 5/8 La scenografica cantina nuova. Foto: Stefano Casati 6/8 Accogliente ospitalità. Foto: Stefano Casati 7/8 Luogo dal fascino unico. Foto: Stefano Casati 8/8 Previous Next



Una fondamentale trasformazione avvenne negli anni ’80 quando, con l’avvento della terza generazione, Giovanni Felice Azzone, professore ordinario di Patologia generale all’Università di Padova e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, prese in mano la gestione della Tenuta Roveglia. Trasferì in questa realtà vinicola la sua passione per la ricerca e il coraggio per l’innovazione tecnologica. La sua esperienza di scienziato, a capo di laboratori riconosciuti a livello internazionale, lo aveva sempre più convinto che i migliori risultati si ottengono soprattutto attraverso l’ascolto ed il dialogo tra tutti i collaboratori.



Grazie all’esperienza indispensabile di Paolo Fabiani, oggi direttore dell’azienda e prezioso collaboratore di Giovanni Felice Azzone fin dall’inizio, si diede inizio ad una revisione dei metodi produttivi e all’introduzione di nuove metodologie e dei più moderni sistemi di vinificazione. Questo originale connubio tra tradizione e innovazione, tra amore per il terreno e ricerca scientifica ha fatto sì che Tenuta Roveglia si sia trasformata con gli anni in un suggestivo esempio di cantina moderna legata alla sua storia.

Oggi i vini della Tenuta Roveglia nascono proprio da qui, da questa storia di passione, dedizione e sogni.



Tenuta Roveglia

Località Roveglia 1 - 25010 Pozzolengo (Bs)

Tel 030 918663