Cantina Tordera, tra terra, natura e produzione un legame unico

La Tordera è un’azienda vinicola familiare, dove l’attore principale è ancora il padre Pietro. Ottantadue anni, ben portati, è sempre presente nella vigna. Basti pensare che al suo attivo ha 75 vendemmie. Gabriella Vettoretti ha due fratelli: Renato che insieme al padre cura tutte le fasi della vigna, dalla potatura alla raccolta, mentre Paolo, il fratello minore, lavora in cantina come enotecnico. Lei è” l’anima” dell’azienda, perché si muove per fare conoscere il territorio delle colline del Valdobbiadene, infatti è responsabile commerciale ed amministrativa dell’Azienda. Le vigne storiche sono state piantate dal bisnonno Bepi, che negli anni Venti curava il vigneto nel colle Tordera.

Il territorio

Le origini dell'azienda

«Tra queste colline nell’area del Cartizze si trovava un roccolo, racconta Gabriella Vettoretti, durante una cena di presentazione dell’Azienda, «Questa postazione serviva per la caccia ai tordi, che in autunno scendevano in cerca di cibo tra i filari delle vigne, mentre all’interno delle siepi veniva messo un tordo in gabbia per attrarre gli altri. Ecco come questa altura ha preso il nome di La Tordera». Si tratta di un grande patrimonio di 75 ettari, dislocati in diversi territori limitrofi, dalla zona pianeggiante alla collina. «Dai nomi scelti per gli spumanti Docg (Cartizze, Otreval, Tittoni, Brunei, Serrai) è evidente come siano identici a quelli presenti sui mappali storici dei nostri vigneti», prosegue Gabriella Vettoretti. Qui il terreno è particolarmente fertile, dove si alternano morene, arenarie e argille. Nel 2018 l’azienda ha celebrato cento anni di storia e l’anno dopo le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono diventate Patrimonio Unesco. «Nel 2000 abbiamo costruito la cantina in un’ottica del risparmio energetico, tanto da essere la prima nel Veneto ad avere ottenuto la certificazione di CasaClima Wine. Nel 2001 abbiamo prodotto le prime bottiglie, vogliamo avere un occhio alla tradizione, ma senza trascurare la tecnologia. La raccolta dell’uva è completamente a mano per preservare intatti gli acini, i vigneti sono vicini alla cantina, così il trasporto dell’uva avviene velocemente in carri, perché lavoriamo piccole quantità a volta. I prodotti sono di qualità, il risultato dell’impegno e della cura è riportato sul retro delle bottiglie. Non aggiungiamo solfiti e abbiamo una grande attenzione alla sostenibilità. Le bottiglie dello spumante dal peso di soli 700 grammi, sono realizzate con vetro riciclato, il packaging è green, grazie alle etichette in carta ecologica, le capsule non sono in alluminio, ma in materiale bio compatibile, i tappi in sughero e le confezioni in legno sono di pino vergine non trattato».

“Natural balance”

Il percorso aziendale voluto dalla famiglia Vettoretti si identifica con il concetto “Natural Balance”. L’obiettivo è valorizzare la produzione che rispetta il territorio di cui è vera espressione e dei singoli vigneti nelle aree del Cartizze, Valdobbiadene, Asolo e Prosecco Doc. Alla base della filosofia del Natural Balance vi è la costante ricerca dell’equilibrio “naturale” tra il lavoro, l’attenzione per la terra, i suoi frutti, il rispetto per le persone e le future generazioni.

La cantina

Le bollicine: momento di convivialità

I prodotti icona dell’azienda sono Cartizze, Otreval e Tittoni e, subito dopo, Brunei e Serrai. Per le etichette dei primi, l’azienda ha voluto sottolineare il legame con il territorio da cui provengono, associando l’immagine del nido. Sulle etichette dei prodotti Serrai e Brunei si ha invece il richiamo dell’uovo circondato da linee stilizzate che vogliono ricordare la morfologia del territorio di Valdobbiadene con le sue dolci colline. L’azienda produce bollicine del territorio, trasferendo le diverse espressioni delle colline del Valdobbiadene, i prodotti di punta sono il Valdobbiadene Superiore di Cartizze, il Valdobbiadene Superiore Brut OTreval Zero Zuccheri Rive di Guia e il Valdobbiadene Dry Tittoni Rive di Vidor e Il Brunei Brut Valdobbiadene Docg . Quest’ultimo deve il suo nome alla storia del terreno (sui cui sorgono oggi le viti di oltre 60 anni) che qui in origine, sorgeva un frutteto di pruni, un tempo particolarmente diffusi. Per questa ragione, tutta la zona era conosciuta col nome Brunei. Brunei Brut Valdobbiadene Docg è caratterizzato da una spiccata freschezza ed armonia di profumi e sentori. Il colore è giallo paglierino e il perlage è fine e compatto. Alla degustazione emerge una fragrante miscela di fiori. La Tordera produce 1.500.000 bottiglie, che commercializza in Italia 67% (+ 9,3% negli ultimi 3 anni), mentre all’estero 33% - presenti in oltre 35 paesi (+6% negli ultimi 3 anni). I più importanti: Belgio, Svizzera, Canada, Russia, Grecia, Polonia, UK, Olanda, Rep Ceca, Austria.

Casa Oltraval

La naturale accoglienza dal Wine Shop al B&B Casa Otraval

Ideale a chi desidera conoscere il territorio: l’azienda La Tordera ospita al suo interno un moderno Wine shop per gli acquisti e assaggi, una capiente sala degustazione per organizzare cene, eventi ed una cucina professionale attrezzata per rispondere alle più svariate esigenze. È possibile prenotare una degustazione ed anche visitare la cantina: dopo una breve introduzione, verranno degustati 4 vini selezionati dal cliente e verranno presentate le diverse zone produttive, le tecniche di cantina e la filosofia aziendale. Il Bed & Breakfast Casa Oltraval si trova nel cuore della zona vocata per la produzione di Valdobbiadene Docg e precisamente a Guia di Valdobbiadene, situata ai limiti del borgo in una posizione panoramica. L’edificio risale al 1800, in passato il suo utilizzo è sempre stato quello abitativo fino a quando, nel 2016, Gabriella Vettoretti l’ha acquistato per ristrutturarlo e trasformarlo in un raffinato B&B. Per rappresentare il B&B Casa Oltraval è stata scelta una meridiana ossia un orologio solare, strumento con il quale le popolazioni fin dall'antichità scandivano lo scorrere del tempo per il lavoro. Il piano terra è dotato di un’area accoglienza e di una sala per le colazioni. All’entrata sono sempre disponibili bollicine La Tordera, per un brindisi circondati dalle Colline di Valdobbiadene.

La Tordera

via Alnè Bosco 23 - 31020 Vidor (Tv)

Tel 0423 985362