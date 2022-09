Lettera C 2020 di Pasini San Giovanni è il miglior vino rosa d'Italia

Lettera C 2020 di Pasini San Giovanni, azienda agricola biologica di Raffa di Puegnago del Garda, bissa il Tre Bicchieri della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso (già ottenuto nella guida 2022 del precedente Lettera C 2019) e si fregia del Premio Speciale Rosato dell’Anno 2023.

Lettera C di Pasini San Giovanni

Un Valtènesi di vigne adulte

Lettera C 2020 è un Valtènesi rosa fatto con vigne adulte di uva Groppello Gentile e lungamente affinato in Clayver (piccoli contenitori in ceramica di forma ovale) con il suo corredo di fermentazione.

Il premio speciale Rosato dell’Anno 2023 di Gambero Rosso a Lettera C 2020 testimonia il lungo lavoro di ricerca dell’identità territoriale della Valtènesi che Pasini San Giovanni svolge da sempre. Le parole della famiglia Pasini sono piene di entusiasmo: «La Valtènesi è una zona caratterizzata da finezza, leggerezza e armonia. Lettera C ha la delicatezza e l’essenzialità dei vini giovani ma, allo stesso tempo, vanta una tensione gustativa e una ricchezza espressiva superiori, che ne lasciano intuire la longevità».

Lettera C, sperimentazione e innovazione

Sperimentazione e innovazione sono da sempre i costituenti fondamentali di Pasini San Giovanni e Lettera C è il frutto più recente di questa filosofia. Facendo tesoro della lunga applicazione alla coltivazione delle vigne di Groppello, il vitigno autoctono della Valtènesi, unita alla familiarità con la vinificazione in rosa e alla personale attitudine all’utilizzo dell’affinamento sui sedimenti nobili, Pasini San Giovanni definisce un’audace evoluzione del Valtènesi Chiaretto, fatta di essenzialità e profondità gustativa insieme, da consegnare alla prova del tempo.

La ricerca e la sperimentazione applicate alla tradizione secolare del rosé di Valtènesi si intuiscono fin dal colore, luminoso con sfumature rose tenue. Il naso è fresco e complesso al contempo, con note di zagara e pesca bianca, erbe aromatiche e un affascinante accento iodato. La bocca è vitale, essenziale e consistente, salda nel carattere su una tessitura estremamente leggera. Quasi timido al primo approccio, Lettera C 2020 mostra un potenziale espressivo “inesplorato” che ne lascia intuire la capacità di elevarsi nel tempo.

Ogni bottiglia di Lettera C 2020 è avvolta in una carta color avorio, per proteggerne la delicata tonalità di colore e la finezza espressiva fino al momento del consumo.

Lettera C 2020 è stato prodotto in sole 2.080 bottiglie da 0,75 l. Disponibile dal 9 Ottobre 2022. Il prezzo minimo di vendita suggerito in enoteca al pubblico è 40 euro.