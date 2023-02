Il vino di Tenute Masciarelli è solidale

Il vino come veicolo di cultura e conoscenza, portavoce di storia, tradizioni e valori. Tra questi, in primo piano, la solidarietà. Per l’azienda vitivinicola abruzzese Masciarelli Tenute Agricole, una consuetudine. Un percorso inaugurato nel febbraio 2017 con il sostegno alla onlus Progetto Noemi e di cui, negli anni successivi, hanno beneficiato la Cooperativa sociale Kaleidos (2018), Il Giardino Segreto (2019), BambiniSenzaSbarre onlus (2020), Terre des Hommes Italia in Libano (2021) e Food for Soul (2022).

Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli 2022

Un impegno che si rinnova anche quest’anno. Nel corso della presentazione dell’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli 2022, presso il ristorante 28 posti di Milano, la titolare della cantina, Marina Cvetic Masciarelli, ha dichiarato che il 5% del ricavato delle vendite sarà devoluto ad Angsa - Associazione nazionale genitori soggetti autistici – Abruzzo onlus, che si batte per garantire una vita serena e dignitosa alle persone affette da autismo.

Marina Cvetic Masciarelli

Il vino di punta della linea Castello di Semivicoli

L’Abruzzo Pecorino Doc – la nuova annata è in distribuzione da gennaio - è il vino di punta della linea Castello di Semivicoli. Dal profumo intenso e persistente, sviluppa note balsamiche, seguite da sentori agrumati. Fresco e sapido il riscontro al palato. Un bianco prodotto con uve Pecorino in purezza coltivate nei vigneti che circondano il Castello di Semivicoli, seicentesca dimora baronale nel comune di Casacanditella (Ch), ora wine resort. Masciarelli Tenute Agricole si sviluppa su 300 ettari con 60 appezzamenti di vigna. Conta 7 linee di prodotto, per un totale di 22 etichette, con una produzione annua di oltre 2 milioni di bottiglie e un export che raggiunge 58 Paesi.

I vini Masciarelli in degustazione 1/2 Zucca cotta e cruda, semi di zucca, mandarino e finocchietto 2/2 Previous Next

Il matrimonio gastronomico funziona

Presso il ristorante milanese l’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli 2022 è stato abbinato a Zucca cotta e cruda, semi di zucca, mandarino e finocchietto. Per l’annata 2017 si è optato per Pallotta cacio e ova con ripieno di cipolla brasata e fonduta di Parmigiano Reggiano. In degustazione anche Villa Gemma Cerasuolo d’Abruzzo Doc Superiore 2021, Marina Cvetic Merlot Igt Terre Aquilane 2017 e Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2017.

Masciarelli Tenute Agricole

via Gamberale 2 – 66010 San Martino S.M. (Ch)

Tel 0871 85241