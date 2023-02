Cantina Merano a Hospitality: ecco il nuovo Riserva 36

La qualità nel vigneto, la qualità del lavoro e la qualità nel calice di vino hanno la massima priorità per Cantina Merano. L'origine e la provenienza delle uve devono essere sempre riconoscibili. Il vino deve rimanere fedele alle sue "radici" come sinonimo di trasparenza, carattere e autenticità. Ognuna delle bottiglie dell'azienda diventa così un'esperienza veramente speciale. Come il Riserva 36, la nuova produzione della Cantina presentata a Hospitality, Il Salone dell'Accoglienza.

Michael Zuech, sales manager, ha parlato così del nuovo vino dell'azienda in fiera: «La novità che portiamo quest'anno a Hospitality è il nostro Metodo Classico, un Alto Adige Doc e si chiamo Brut Riserva 36. Come dice il nome, fa minimo 36 mesi sui lieviti: è 75% Chardonnay, 20% Pinot nero e 5% Pinot bianco. La Cantina Merano è molto conosciuta per il clima: noi abbiamo un clima alpino-mediterraneo che ci consente di avere una grande varietà di suoli diversi e di microclimi, e per questo abbiamo una grande varietà di vini. Un'altra novità è che lo scorso aprile abbiamo aperto la City Enoteca a Merano, una bellissima cantina del 1909, totalmente ristrutturata per fare riposare il nostro Metodo Classico».

Cantina Merano

Via Galileo Galilei 35, 39012 Merano (Bz)

Tel. 0473 693717