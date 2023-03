Taittinger sceglie Ghilardi Selezioni per la distribuzione dello champagne in Italia

Da Bergamo per conquistare l’Italia: la Maison de Champagne Taittinger sceglie Ghilardi Selezioni per tornare a essere un brand di riferimento per tutti gli appassionati delle bollicine d’oltralpe. «Siamo onorati e felici di rappresentare in Italia questo grande vino – commenta Pietro Ghilardi, ceo e founder di Ghilardi Selezioni – e lavoreremo perché possa riaffermarsi sul mercato con la leadership che gli si addice». Maison dal prestigio internazionale, infatti, Taittinger ha saputo costruire la propria notorietà accanto all'élite della regione grazie a cuvée eccezionali frutto dei più grandi terroir. La sua storia comincia nei primi anni del ventesimo secolo, quando Pierre Taittinger scopre la Champagne mentre è ufficiale militare tra il 1914 e il 1918. Grande appassionato di vini e gastronomia, vi ritornerà qualche anno dopo per dare vita alla propria impresa famigliare.

Maison de Champagne Taittinger sceglie Ghilardi Selezioni

Ghilardi: «Possiamo contare su una struttura commerciale davvero capillare»

Distinguendosi per la sua audacia e il suo stile innovatore, dagli anni Trenta Taittinger entra di diritto tra le grandi maison di champagne, e il nobile Chardonnay ne diventa l’emblema caratterizzando cuvée che spiccano per finezza, eleganza e leggerezza. Dal 2020 sono Vitalie Taittinger, in qualità di presidente, e il fratello Clovis, che riveste il ruolo di direttore generale, a guidare l’azienda di famiglia portando avanti con continuità lo stile della maison, che è garanzia di eccellenza. Con 288 ettari vitati, Taittinger è fra i più importanti proprietari di vigneti in Champagne e si distingue in particolare per il Comtes de Champagne Blanc de Blancs, il più grande Blanc de Blancs di Francia. «Selezionare e distribuire prodotti autentici che possano soddisfare le aspettative dei nostri clienti - continua Pietro Ghilardi - è la nostra mission. Possiamo contare su una struttura commerciale davvero capillare che è introdotta nei migliori ristoranti, alberghi ed enoteche in Italia, e nei più autorevoli rivenditori online. È una bella sfida a cui ci dedicheremo con entusiasmo e impegno».

Pietro Ghilardi

Ghilardi Selezioni

Via Gerolamo Zanchi, 10, 24126 Bergamo (Bg)

Tel. 0354226034