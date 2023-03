Rinasce il Doc Custoza Superiore Brolo Dei Giusti

«Tutti per uno, uno per tutti» schierati a presentare il Custoza Doc Superiore Brolo dei Giusti, con l'obiettivo di rilanciare un vino bianco in semi-oblio dopo il gran spolvero del passato. Alla Dogana di Lazise (Vr) si è tenuta la conferenza stampa-degustazione.

Il Custoza Doc Superiore Brolo dei Giusti

Vini importanti, forza del territorio

«Per far conoscere la linea completa del Brolo dei Giusti - ha detto Luigi Turco, presidente di cantine Verona - che comprende le eccellenze delle terre veronesi. Vini importanti, forza del territorio e della denominazione. Dopo gli splendori del passato il Custoza aveva subito una sorta di declino; noi invece crediamo in questo bianco di eccellenza e con il Brolo dei Giusti, lanciano sul mercato il meglio della nostra produzione. 13mila bottiglie che nascono nei vigneti sparsi su 5 ettari, destinate in gran parte al mercato interno, ma in quote significative pure al Nord Europa e al Giappone. Sono la piena espressione delle colline moreniche che si affacciano sulla sponda veronese del lago di Garda, al confine con il mantovano. Un vino senza dubbio longevo, dal chiaro potenziale di invecchiamento, di cui andiamo fieri. Si tratta di un progetto a lungo termine, in cui crediamo fortemente che, siamo sicuri, ci porterà lontano».

Raggiunta un’ottima qualità

Altrettanto esplicito il direttore Luca Degani: «Vini che davvero possono rappresentare la nuova vita di una zona che vuole risorgere dopo i fasti del passato. Il Brolo - ha sottolineato - è un punto di partenza e può affrontare le sfide dei mercati internazionali perché è ben strutturato e ha raggiunto in questi anni una ottima qualità grazie al progetto partito nel ‘91».

E sul “progetto qualità” ha insistito anche l'agronomo Luca Casali: «La formazione dei nostri associati è stata fondamentale perché ci ha aiutato a produrre un vino sempre più forte e ricco di sensazioni. Abbiamo potuto condurre in questi 20 anni di studi in campagna per migliorare il territorio, raggiungere le certificazioni meritocratiche, necessarie per il controllo dell'ambiente, la sostenibilità e la biodinamica. È la nostra carta d'identità per il futuro.

Luca Degani, direttore generale di Cantine di Verona, e il presidente Luigi Turco

La degustazione alla cieca

Risultati confermati dalla degustazione alla “cieca'” su sei Custoza e condotta dall'assaggiatore Nicola Frassoni. «Questo è un bianco-paglierino di grandissimo valore che segna davvero il nuovo corso della denominazione all'insegna della territorialità. Rappresenta il meglio della Boc, bisogna solo crederci e mantenere un livello alto e non assecondare troppo i mercati con prezzi facili. La giusta remunerazione va assicurata a chi lavora in vigna!».

Nelle cantine di Verona 500 soci

Le cantine di Verona sono nate nel 2021, raggruppano complessivamente 500 soci, hanno fatturato nel 21/22 oltre 65 milioni di euro e lavorano 1800 ettari, dalle colline della Valpolicella alle acque del lago di Garda. Raggruppano Valpantena, Custoza e Colli Morenici. Un vino che si compone di 5 varietà di uve (cortese, garganega, tocai, incrocio Manzoni e chardonnay) coltivate nella frazione Custoza, nel comune di Sommacampagna nel cuore della denominazione veronese. Là, dove, nella famosa battaglia del 1848, la III guerra d'Indipendenza diede inizio alla nascita dell'Italia e oggi, rinasce il Doc Custoza Superiore Brolo Dei Giusti.