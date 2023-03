Nei sorsi di Poggio Le Volpi e Masca del Tacco i profumi di mare e terra

Poggio le Volpi e Masca del Tacco, storiche cantine, situate rispettivamente nel Lazio e in Puglia, negli anni hanno saputo valorizzare i prodotti a vocazione territoriale conquistando anche i palati più critici. Tra le proposte in vetrina anche bottiglie a edizione limitata.

Da sinistra Cesanese, L'Uetta, Epos, e Susumaniello

Le vite intrecciate di Poggio Le Volpi e Masca del Tacco

Le origini dell’azienda Poggio Le Volpi risalgono al 1920 con Manilo Mergé che produce e commercializza vino sfuso e olio nell’area vulcanica dei Colli Albani. Il 1966 è l’anno della svolta con Armando Mergé e suo figlio Felice che ampliano l’insediamento produttivo di Monte Porzio Catone. Con l’intento di dare vita a vini di territorio selezionano solo i vitigni adatti (malvasia del Lazio, trebbiano, nero buono e greco). Epos è il bistrot dell’azienda vinicola inserito in modo suggestivo nella tenuta, letteralmente circondato dalle vigne. Nel 2010 Felice Mergé acquista ad Erchie, in provincia di Brindisi, la Vecchia Cooperativa dei Produttori ribattezzandola Masca del Tacco.

Poggio Le Volpi, l'area ristorante

I “magnifici” di Poggio Le Volpi

I vini di Poggio Le Volpi. Il Bianco Donnaluce 2021 da uve malvasia, greco e chardonnay. Paglierino luminoso con bagliori dorati. Intense note di fiori bianchi, gelsomino, poi erbe di campo, pesca matura e accenni agrumati. Al palato è fresco e piacevole con ancora ritorni di erbe di campo nel finale. La Malvasia Puntinata 2021 è di un giallo paglierino intenso. Naso profumato e aromatico, agrumi, note balsamiche ed erbe di campo. In bocca è teso, sapido con sensazioni leggere di pietra focaia, pino mugo e finale netto di agrumi e erbe. Frascati Superiore Epos 2018 è a base di uve malvasia e trebbiano. Giallo paglia brillante. Fruttato e floreale, lievemente aromatico, con note di fiori di campo, mela renetta, pesca bianca e accenni di mandorla fresca. Sapore salino, composto, di accattivante bevibilità.

Passando ai vini rossi, Cesanese People 2021 è di un colore rosso rubino luminoso. Naso profondo ed elegante, intense note di spezie, tabacco scuro, erbe, sottobosco e freschi accenni di eucalipto. Bocca ricca, tannino elegante e fitto, buona freschezza e lungo finale. Baccarossa 2020 è un nero buono in purezza. Rubino scuro. Succoso, intenso, fresco. Frutti rossi maturi e macchia mediterranea al naso e ancora sottobosco, humus, caffè e radici. La bocca è morbida, fresca e avvolgente con apertura scura di erbe, china e torrefazione, poi nel lunghissimo finale emergono liquirizia, sensazioni pepate e balsamiche che danno profondità al sorso. Grande vino. Il Roma Rosso 2019 Edizione Limitata bottiglia 11.137 è un blend di Montepulciano, Syrah e Cesanese. Manto rosso rubino scuro ma luminoso. Avvolgente ed etereo con note di maraschino, cassis, amarena e spezie dolci. Caldo e corposo, ricco, possente, con tannini fitti ma ben tamponati da una struttura di notevole peso.

Vini Poggio Le Volpi, da sinistra Donnaluce, Baccarossa, Piano Chiuso

Epos Bistrot

Via di Fontana Candida, 3/C, 00078 Monte Porzio Catone (Rm)

Tel. 06941664

Le sontuose proposte di Masca del Tacco

Lasciato Poggio Le Volpi Adesso andiamo in Puglia. Per Masca del Tacco iniziamo con il Fiano L’Uetta 2021. Colore verdolino. Sentori intensi di mandorla, pesca e pera. Bocca generosa, piena, intensamente fruttata, salina e ben accompagnata da una spiccata acidità. Il Pinot Nero Rosato Ro’SI 2021 è di un rosato vivo e intenso. Nitido, avvolgente, con note fragranti di rosa e cannella. Sapore fresco e teso, agile e scattante, di deliziosa e non banale bevibilità. il Susumaniello 2021. “va dove ti porta il vento”. Incoraggiante detto che invita all’esplorazione di questo vecchio vitigno fortemente radicato nella storia vitivinicola pugliese e nelle sue tradizioni. Rubino impenetrabile con riflessi violacei. Naso di bella complessità speziata. Bocca invitante, molto netta e pulita con attacco fresco di piccoli frutti rossi, poi toni vagamente agrumati. Finale coerente e appagante.

Chiusure in bellezza con il Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2019. Rubino scuro con sfumature granate. Profumi intensi di olive nere, confettura di prugne, carruba, zenzero e cioccolato fondente. In bocca è di grande sostanza, ampio e strutturato, di potenza unita a grande eleganza. Spettacolare.

Vini Masca del Tacco, da sinistra le versioni rosso, rose e bianco del Roma

Masca del Tacco

Via Tripoli, 7, 72020 Erchie (Br)

Tel. 0831 759786