Ripartiamo dal vino: Grillì Verdicchio di Matelica Doc

Ci troviamo nella terra del Verdicchio di Matelica, nelle valli su cui crescono le uve di uno dei vini bianchi migliori d’Italia. Qui nasce il progetto Villa Collepere grazie alla famiglia Mariotti e Gagliardi. Interamente circondata da un bellissimo parco affacciato sulle colline e i vigneti della campagna marchigiana la Villa, è una residenza d’epoca del ‘700, antico casino di caccia sapientemente ristrutturato e rinnovato a country house per trascorrere piacevoli momenti di relax e indimenticabili vacanze riposanti. Oggi con l’avvento delle nuove generazioni della famiglia si lavora a un nuovo ed entusiasmante progetto vitivinicolo che unisce lo spirito dell’accoglienza e dell’ospitalità alla passione per il buon vino.





Grillì Verdicchio di Matelica Doc

Villa Collepere è circondata da 6 ettari di vigneti di proprietà, piantati con i vitigni a bacca rossa Merlot, Cabernet, Sangiovese e a bacca bianca Verdicchio. La proprietà è nell’Alta Valle Esina e il suo microclima continentale nelle escursioni termiche e mediterraneo nel soleggiamento determina il gusto unico del nostro vino caratterizzato da una produzione limitata ma unica e irripetibile. L’azienda Agricola Villa Collepere produce Grillì Verdicchio di Matelica Doc, Il Collepere Colli Maceratesi Rosso Doc e Angelo Verdicchio di Matelica Docg. I vini genuini e di ottima qualità fanno sì che la natura raccolta nelle bottiglie segua il suo corso e la sapienza della tradizione faccia il resto.

Vino degustato: Grillì Verdicchio di Matelica Doc

Da sempre un territorio si identifica nella propria cultura e nelle tradizioni radicate nella sua gente. In un luogo dalle origini rurali, umili e caparbie, i valori di un tempo sono trasmessi in ciò che trae ispirazione dalla caratteristicitá della sua terra. Un vino che non ha bisogno di essere annunciato. Un’etichetta che si incarica di esaltare il Verdicchio tramandando le origini della nostra storia. C’è stato un tempo in cui nelle stradine di Matelica era solito rivolgersi alla nostra famiglia con l’appellativo “grillino”.

L’etichetta, con i suoi geometrici e variopinti significati, si incarica di esaltare il Verdicchio

Un soprannome, un vezzo; usi e costumi per riconoscere qualcuno a cui piaceva saltellare qua e là, fra una chiacchiera e una risata. La parola tronca “Grillí” è una spontanea conseguenza dialettale. Di colore bianco paglierino, molto brillante, con sfumature in controluce tendenti al verde, ricco di profumi floreali di acacia, ginestra, frutta matura di albicocca e pesca. Al palato è ricco, nettamente saporito fino al sapido; corposo, morbido, fresco di acidità agrumata, dal retrogusto mandorlato. L’etichetta, con i suoi geometrici e variopinti significati, si incarica di esaltare il Verdicchio, l’azienda e il territorio attraverso un’astratta simbologia.

Villa Collepere

Via Collepere - 62024 Matelica (Mc)

Tel 339 3859243

Paolo Porfidio

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.