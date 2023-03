Marchesi Antinori è il marchio del vino più ammirato al mondo del 2023

Nuovo grande successo per Marchesi Antinori eletto The World’s Most Admired Wine Brand 2023: il marchio del vino più ammirato al mondo dell'anno, si tratta della prima azienda vitivinicola italiana a raggiungere il primo posto nella classifica. The World’s Most Admired Wine Brands è l’autorevole classifica di Drinks International che comprende le aziende vinicole più apprezzate al mondo, votate da una Academy di Masters of Wine, sommelier, buyer, giornalisti ed esperti del settore, provenienti da tutto il mondo. A ciascuno è stato chiesto di nominare i cinque marchi di vino che più ammirano in base alla qualità e alla costanza, al rapporto tra prezzo e qualità e alla forza del marchio.

La famiglia Antinori

Qualità e costanza

Marchesi Antinori è stata nominata vincitrice dall’Academy, aggiudicandosi il The World’s Most Admired Wine Brand award per l’edizione 2023, grazie all’altissima qualità dei suoi vini, mantenuta con costanza nel tempo. Shay Waterworth, editor di Drinks International, dice: «Aggiudicarsi un posto in questa prestigiosa lista è un risultato importante e mi congratulo personalmente con tutte le aziende presenti nella nostra top 50 di quest'anno. Un applauso speciale va ad Antinori per essere il primo marchio italiano in cima alla nostra lista».

«È davvero una grande soddisfazione per la nostra famiglia e per tutta la nostra azienda. Essere i primi italiani scelti nella storia di questa classifica come 'The World's Most Admired Wine Brand' è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un importante riconoscimento per tutto il mondo del vino italiano, che vede sul nostro territorio molti esempi di grandissima eccellenza» commenta Albiera Antinori, presidente di Marchesi Antinori.