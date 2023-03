Oltrepò Pavese al Vinitaly con una nuova immagine

L’armata Oltrepò Pavese sbarca al Vinitaly a Verona. Con una serie di novità a partire da una nuova brand identity per lo stand del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese che si apre a incontri, degustazioni, appuntamenti, presentazioni di libri e di eventi. Il mondo della Docg e delle Doc dell’Oltrepò Pavese, tutelato dal Consorzio, si presenta al Vinitaly edizione numero 55 per affrontare un viaggio di promozione e opportunità di sviluppo della sua terra del vino. Dal 2 al 5 aprile, a Verona, per la 55ª edizione del Vinitaly. Appuntamento al Padiglione Lombardia, stand B10/C10.

Territorio vinicolo dall’identità poliedrica

La presenza del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a Verona e il relativo programma si realizzano grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. Business, internazionalizzazione e posizionamento sono le direttrici ufficiali di questa edizione 2023 del Vinitaly e sono strade coincidenti che portano in Oltrepò Pavese, terra del vino da sempre, terra che si propone meta di esperienze, di degustazioni, di sostenibile valorizzazione delle sue Doc e Docg, con una identità poliedrica e di carattere, anzi di più caratteri, che contraddistingue questo territorio di produzione vitivinicola, che rappresenta oltre il 62% della produzione del vino di Lombardia.

Vinitaly dal 2 al 5 aprile apre le porte ad oltre 4mila aziende

Al Vinitaly il nuovo progetto comunicativo

Vinitaly dal 2 al 5 aprile apre le porte ad oltre 4mila aziende da tutta Italia e da più di 30 nazioni, e un contingente record che supera i 1000 top buyer (+43% sul 2022) da 68 Paesi selezionati, invitati e ospitati da Veronafiere in collaborazione con Ice Agenzia, come recita una nota ufficiale. Vinitaly 2023, al Padiglione Lombardia, stand B10/C10, per il Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese rappresenta il lancio di un nuovo progetto di comunicazione, massivo, interattivo, social, inclusivo per tutte le declinazioni – i caratteri – dei suoi vini a Denominazione. Nuova visual, nuova creatività curata da ASBorsoni e un piano di comunicazione integrato che ottimizza le risorse della misura Gal Oltrepò Pavese – Psr 2014-2022 per lanciare una nuova brand identity dell’area a Denominazione, l’Oltrepò Pavese, con 6 Doc e una Docg fiore all’occhiello, quella dedicata al metodo classico italiano da Pinot nero, che sta conquistando sempre di più i palati degli intenditori.

I caratteri dell’Oltrepò Pavese, i caratteri dei suoi meravigliosi vini saranno svelati al Vinitaly numero 55 presso lo stand del Consorzio che si animerà per incontri, presentazioni di libri, appuntamenti e soprattutto occasioni di degustazione dei “rappresentanti” delle Denominazioni. L’azione di comunicazione, che scatta al Vinitaly e si riverbera su campagne social e media da Verona in poi, va ad integrarsi con due paralleli progetti focus mediatici che valorizzano i vini delle Denominazioni, progetti che si possono attuare grazie al finanziamento dell’attività realizzata con il contributo del Masaf e vede in azione anche l’agenzia Wellcom.

Il programma del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese

La presenza del Consorzio tutela Vini Oltrepò Pavese a Verona e il relativo programma si realizzano grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. Questo il calendario delle attività in programma nello stand del Consorzio al Vinitaly Padiglione Lombardia stand B10/C10. Domenica 2 aprile, ore 11 presentazione Volume Bonarda dell’Oltrepò Pavese (De Agostini) con una selezione e degustazione di Bonarda Doc banco d’assaggio; ore 15/16 presentazione libro “Sciampagna. Lo spumante classico italiano” a cura di Giampaolo Zuliani con Alice Lupi e Pierdario Fasciano. Degustazione di quattro “rappresentanti” della Docg banco di degustazione. Lunedi 3 aprile, ore 11:30/13 “Oltrepò e Terre Pavesi: dal territorio alla tavola” masterclass con degustazione 3 etichette di vino in abbinamento ad un risotto con Carnaroli, presso la sala polivalente-stand D13 Palaexpo Lombardia. Alle ore 17:30 Spumantitalia, un aperitivo di presentazione dell’evento evento con l’editore di Bubble’s Andrea Zanfi, stand B10/C10.