Futuro rosa per il Valtènesi, tanti i progetti per il vino del Garda bresciano

Quarantasei cantine unite per la “La prima del Valtènesi”. A Brescia, nel sempre affascinante museo della Mille Miglia, è in scena oggi, 6 marzo: “La meraviglia dei vini rosa del Garda - Riviera del Garda Classico». Una giornata unicamente dedicata agli operatori del settore e alla stampa per far conoscere un vino rosa che vuole diventare di grande identità, testimone di un: «Territorio che va sempre più valorizzato e che bisogna saper raccontare», come ha più volte dichiarato in passato l'ex presidente del Consorzio, Alessandro Luzzago.

Alla prima del Valtènesi i vini rosa della Rivera del Garda Classico

Presenti tutte le cantine della sponda bresciana

Dopo tre mandati, il timone della presidenza è stato assunto di recente da Paolo Pasini, 52 anni, che con i cugini conduce la pluripremiata azienda agricola San Giovanni di Raffa di Puegnago (Bs). «Arriva la primavera - ha ribadito Pasini - con questo appuntamento che vogliamo diventi un classico. Al Museo sono presenti praticamente tutte le cantine della sponda bresciana del lago di Garda, da Sirmione, Desenzano fino a Moniga, Padenghe, Puegnago, Muscoline, Bedizzole, Polpenazze, Calvagese, Salò e Gardone. È la nostra idea di rosa che sta crescendo ogni anno nella produzione, sempre più di qualità e nelle vendite con un aumento del 20-25%».

I prossimi appuntamenti

A questo evento seguirà Valtènesi Experience per l'Italia e, in giugno, il Festival Valtènesi in Rosa. In prospettiva poi, l'apertura a Villa Galnica di Puegnago, della casa del vino per farne un centro di degustazioni attraverso le chicche enoiche del lago. Senza dimenticare l'alleanza con i francesi della Provenza per conquistare nuove quote di mercato in Germania, Belgio e Olanda.