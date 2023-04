Baglio del Cristo di Campobello, Sicilia da degustare

A Vinitaly è sempre un punto di riferimento. Nel padiglione Sicilia lo stand di Baglio del Cristo di Campobello è, ormai per tradizione, un luogo dove incontrare la famiglia Bonetta. Un’area non solo di degustazione e promozione commerciale, ma di empatia. Sì, perché i Bonetta sono accoglienti, come la loro terra.

Vino e suolo in primo piano a Vinitaly

Un viaggio lungo i vigneti

Carmelo Bonetta ci ha affidato alla nipote Federica, laurea in Economia alla Cattolica di Milano, che di calice in calice ha disegnato il profilo organolettico di ogni vino, dal Metodo Classico Extra Brut (Grillo), anche in declinazione Rosato (Nero d’Avola), allo spettacolare Grillo in purezza Lalùci, al Bianco di Sicilia Adènzia (Grillo e Insolia). Per poi scivolare nel modo dei rossi con il Nero d’Avola Lu Patri a fare da apripista.

Federica e Carmelo Bonetta

La filosofia di fondo? Rispetto del territorio e vinificazione individuale per ogni vigneto. Baglio del Cristo di Campobello produce 400 mila bottiglie, assorbite dai mercati in un batter d’occhio. Il 35% delizia i palati all’estero.

Baglio del Cristo di Campobello

contrada Favarotta Strada Statale 123, km 19 -Campobello di Licata (Ag)

Tel 0922 883214