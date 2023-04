Cantina Sociale Bergamasca, grandi premi in questo inizio 2023

L’etichetta del Valcalepio Rosso Riserva DOC 2017 della Linea Duomo della Cantina Sociale Bergamasca, elaborata dallo studio grafico AdVision, si è aggiudicata uno dei premi del Vinitaly Design International Competition all’ultimo Vinitaly 2023 di Verona. L’etichetta fa parte della cosiddetta Linea Duomo che trae ispirazione dalla facciata del Duomo di Bergamo e si declina nelle tre tipologie della DOC Bianco, Rosso e Riserva, appunto. Grande la soddisfazione espressa dal direttore della Cantina Sociale Bergamasca, l’enologo Sergio Cantoni: «La linea Duomo è una linea ideata appositamente per creare un omaggio alla nostra città, Bergamo, in un anno importante come questo che ci vede insieme a Brescia capitali della Cultura, che avesse però un piglio vivace e che catturasse lo sguardo. Una piccola opera d’arte che facesse bella mostra di sé sulle tavole di chi sceglie di bere Valcalepio, il vino di Bergamo. La nostra idea è stata accolta dai grafici di AdVision che hanno colto appieno lo spunto che gli abbiamo dato e hanno dato vita ad un vero e proprio quadro, un omaggio a Bergamo e al suo vino, il Valcalepio».

Altri due importanti premi per la Cantina Sociale Bergamasca

Grande la soddisfazione nel quartier generale della Cantina Sociale Bergamasca a San Paolo d’Argon (Bg) anche per i riconoscimenti ottenuti dai loro Terre del Colleoni Incrocio Manzoni 6.0.13 DOC al 4° Concorso Enologico Nazionale dei Vini Incrocio Manzoni svoltosi lo scorso febbraio presso l’Istituto Enologico Cerletti di Conegliano Veneto. Il Terre del Colleoni Incrocio Manzoni 6.0.13 DOC 2020 si è aggiudicato il primo premio, la medaglia d’oro per la categoria Vini Bianchi DOC al prestigioso concorso. Il Terre del Colleoni Incrocio Manzoni 6.0.13 DOC 2020 Biologico, invece, ha ottenuto il diploma di merito nella stessa categoria.

Terre del Colleoni Incrocio Manzoni 6.0.13 DOC

«Non possiamo che essere estremamente orgogliosi e soddisfatti» ha dichiarato Cantoni. «Andare a ritirare la medaglia d’oro all’Istituto Enologico a Conegliano con il nostro Incrocio Manzoni bergamasco è la dimostrazione che abbiamo avuto ragione a credere così tanto in questo vitigno che dà risultati incredibili sul nostro territorio. La scelta di inserire questa varietà nella nuova DOC bergamasca Terre del Colleoni nasce proprio per dare il giusto rilievo a questo vitigno che da molti anni viene coltivato con ottimi risultati a Bergamo e la medaglia d’oro di Conegliano ne è la conferma ufficiale».

