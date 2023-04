Un viaggio nella Cantina Onorati alla scoperta della Malvasia del Lazio

La Cantina Onorati si trova in provincia di Roma, tra Cerveteri, ricca di storia e Etrusca e il bellissimo borgo di Ceri, a circa 100 metri sul livello del mare. Tra le sue produzioni di punta la Malvasia Puntinata o Malvasia del Lazio, un vitigno che deve il suo nome all’ombelico dell’acino che ha la forma di un puntino grigio facilmente riconoscibile. Essendo una pianta molto sensibile a buona parte delle malattie della vite, molti produttori l’hanno sostituita con un’altra Malvasia, denominata di Candia, più resistente ma di qualità inferiore. Ma il ritorno alla tradizione originaria sta spingendo molte aziende laziali al reimpianto del vitigno anche nel nord del Lazio, cioè al di fuori della classica area di produzione dei Castelli Romani e di Cori. Tra loro appunto la Cantina Onorati.

Malvasia Puntinata della Cantina Onorati

Ce ne parla un'esponente della terza generazione, Alessia Onorati: «La storia della nostra azienda inizia nel 1952 in seguito riforma fondiaria e alla nascita dell’Ente Maremma che espropriò le terre di molti latifondisti per incentivare l’agricoltura. Questo era un grande podere abbandonato e incolto appartenente alla famiglia Torlonia: fu diviso in piccoli appezzamenti che vennero assegnati a famiglie: tra gli assegnatari ci furono i miei nonni che venivano da Canterano, un paese vicino a Subiaco. Furono loro, aiutati da mio padre e dai mei zii a sviluppare la vigna. Prima si guardava solo alla quantità, perché si produceva solamente uva da taglio che veniva portata alla cantina sociale: loro sono stati i primi privati ad aprire una cantina. Poi hanno costruito piano piano l’azienda, provando i vitigni che crescevano meglio. Prima qui si coltivavano solo il Trebbiano e la Malvasia di Candia per i bianchi e il Sangiovese e il Montepulciano per i rossi. Loro hanno iniziato a impiantare nuovi vitigni incentivando lo sviluppo della malvasia puntinata la cui prima vendemmia risale a 10 anni fa. Oggi la Malvasia Igt Lazio è uno dei nostri prodotti di punta. Nei nostri 25 ettari coltiviamo Vermentino, Chardonnay, il vitigno francese Bronner, e ancora Moscato, Verdicchio, Syra, Cesanese, Merlot, Cabernet e Sauvignon. In quantità limitate produciamo anche miele e olio Evo. Anche in questo caso la nostra è una produzione piccola ma mirata: la nostra sede è l’unico punto vendita e puntiamo molto sull’e-commerce per il quale stiamo lavorando al nuovo sito».

Azienda VitiVinicola Onorati

Via di Piancerese, 6, 00052, Cerveteri (Rm)

Tel. 0699207012