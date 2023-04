Abbazia di Novacella, due nuovi single vineyard e una new entry nella linea Insolitus

Due nuovi vini con la menzione della vigna e un nuovo vino bianco che arricchisce l’innovativa linea Insolitus. Un Vinitaly ricco di novità quello che Abbazia di Novacella, una delle più antiche cantine attive al mondo nata nel 1142 e punto di riferimento della Valle Isarco, sta vivendo alla fiera di Verona. «Ci presentiamo alla 55esima edizione del Vinitaly con tutta la nostra produzione e con tre novità che siamo certi attireranno l’interesse degli operatori professionali che ci verranno a trovare nel nostro stand” spiega Werner Waldboth, direttore vendite di Abbazia di Novacella. «I due vini che provengono da singole vigne, posizionate a Novacella e Cornaiano, sono due veri e propri cru in grado di donare caratteristiche uniche al Sylvaner e al Pinot Nero. Piccole quantità che abbiamo selezionato dopo un attento studio sia in vigna che in cantina».

L’Alto Adige-Südtirol Valle Isarco DOC Sylvaner Stiftsgarten 2019 nasce dal Giardino abbaziale,“Stiftsgarten”, di Novacella, dove su un terreno ricco di sedimenti glaciali sono presenti uve di Sylvaner in un vigneto che ha più di 50 anni. Posizionato a poco più di 600 metri di altitudine, ha un’esposizione ideale e naturali rese molto basse che danno vita a un vino d’incredibile eleganza e finezza. Fermentazione e maturazione avvengono per il 70% in barrique e per il 30% acciaio, segue un affinamento di due anni prima dell’imbottigliamento, dove sosta ancora 18 mesi prima della commercializzazione per un totale di 1000 bottiglie. L’Alto Adige-Südtirol DOC Pinot Nero Riserva Vigna Oberhof 2019 nasce nel podere Marklhof di Cornaiano, dove invece trova dimora, su un terreno di depositi ghiaiosi-morenici tra i 445 e i 455 metri di altitudine, il Pinot Nero. Dopo la fermentazione alcolica in acciaio e quella malolattica in barrique, il vino matura sempre nelle piccole botti per due anni. Dopo un ulteriore affinamento di 18 mesi in bottiglia viene commercializzato per un totale di 1500 bottiglie.

