Drusian, al Vinitaly una collezione di qualità in vetrina

Anche quest’anno l’azienda agricola Drusian, storica realtà che opera nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Docg, patrimonio Unesco, è presente al Vinitaly di Verona (Pad. 6 - Stand B4), la più grande manifestazione al mondo dedicata al vino italiano e che giunge alla sua 55esima edizione. Fondata a fine Ottocento, l’azienda agricola Drusian produce oggi circa 1,6 milioni di bottiglie all’anno e persegue come obiettivi fondamentali il concetto di qualità garantita lungo l’intera filiera e quello di sostenibilità, che abbraccia tutte le attività agricole e di cantina. A partire dalla vendemmia 2022, le uve raccolte nei vigneti di proprietà possiedono la certificazione ministeriale del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (Sqnpi).

La produzione dell’azienda è composta da più collezioni che interpretano e valorizzano i diversi vigneti a disposizione all’interno della denominazione. Tra queste Mete Eccelese, che racchiude le eccellenze della Valdobbiadene; Le Rive, progetto triennale che prevede la realizzazione di tre diversi prodotti annuali di “Rive” in edizione limitata; Valdobbiadene, che rappresenta l’essenza del territorio declinata nelle versioni Brut, Extra Dry Millesimato Dry e Cartizze. «Tornare qui al Vinitaly è sempre un esperienza nuova - commenta Francesco Drusian, titolare dell'azienda - perché conosciamo sempre persone nuove. E poi noi abbiamo sempre novità da proporre al pubblico, l'evento è interessante per far conoscere il nostro prodotto in tutto il mondo».

Drusian

Via Anche, 1, 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel. 0423982151