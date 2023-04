Il Schulthauser della Cantina San Michele Appiano festeggia i 40 anni al Vinitaly

La Cantina San Michele Appiano celebra i 40 anni del Pinot Bianco Schulthauser, l’etichetta che ha segnato la rinascita qualitativa del vino altoatesino, diventando un vero e proprio brand. Grazie all’idea rivoluzionaria del winemaker Hans Terzer di creare un Pinot Bianco più strutturato e longevo, attraverso un nuovo personale modello di vinificazione che potesse valorizzare le uve migliori dei conferitori, lo Schulthauser ha conquistato il mercato prima locale e poi internazionale e ricopre ancora oggi un ruolo identitario e irrinunciabile per la pluripremiata Cantina altoatesina. «È stata la mia prima selezione che ho fatto nel 1982» commenta proprio Terzer alla 55esima edizione del Vinitaly.

«Invece, per i prossimi 40 anni? Credo che sia già ora di pensare al futuro - racconta in un'intervista l'enologo della Cantina San Michele Appiano. Ho già provveduto per questo: infatti, ho dei ragazzi giovani in cantina. Io lavorerò ancora per un po' di tempo, però vorrei passare il mio lavoro alla mia nuova squadra». Insomma, una grande dedizione che verrà trasmessa di generazione in generazione nella grande cantina dell'Alto Adige.

