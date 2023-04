Tenuta Roveglia al Vinitaly per conoscere e deliziare tutti i Lugana lovers

Un connubio tra tradizione e innovazione, tra amore per il terreno e ricerca scientifica ha fatto sì che la Tenuta Roveglia si sia trasformata con gli anni in un suggestivo esempio di cantina moderna legata alla tradizione. Da una lunga storia fatta di passione, dedizione e di un sogno condiviso nascono i vini della Tenuta Roveglia, che sono stati presentati alla 55esima edizione del Vinitaly dalla proprietaria dell'azienda, Babettli Azzone. Ma non sono mancate anche delle parole sulla fiera e sugli obiettivi futuri: «Per noi ritornare al Vinitaly è sempre un momento molto importante e bello perché ci dà la possibilità di vedere tante persone e di fargli assaggiare i nostri vini. Per noi è sempre un piacere essere qua. Le prospettive del futuro? Di fare scoprire il nostro Lugana ai Lugana lovers, in tutte le sue sfacettature».ù

Tenuta Roveglia

Località Roveglia, 1, 25010 Pozzolengo (Bs)

Tel. 030918663