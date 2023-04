Cantina Girlan al Vinitaly, presentato in anteprima Marna 2022

Al Vinitaly, la Cantina Girlan, con la partecipazione del presidente Oscar Lorandi, ha presentato in anteprima Marna 2022: l'ultimo tassello del progetto di valorizzazione dedicato allo Chardonnay, che diventa così la varietà simbolo dei vini bianchi prodotti dall'azienda, così come lo è il Pinot Noir per i rossi. Per scoprirne le differenti sfumature qualitative, oltre al Marna, è possibile degustare anche lo storico Flora Chardonnay 2021 e il Curlan Chardonnay Riserva 2019. A Verona, il centenario della fondazione della cantina viene celebrato anche con alcuni focus dedicati al Pinot Noir e alla Vernatsch e con la presentazione di tutte le nuove annate delle etichette prodotte dalla cantina.

Nel 1923, la situazione economica nell’immediato primo dopoguerra convinse 24 viticoltori ad unirsi per commercializzare insieme il vino e dare così valore aggiunto alle loro produzioni. Oggi a condividere quel disegno produttivo, che continua a guardare al futuro pur tenendo le radici ben salde al passato, sono 200 famiglie che lavorano 220 ettari posizionati nelle migliori zone produttive dell’Oltradige e della Bassa Atesina. Con gli storici vitigni presenti da tempo in Alto Adige, come Pinot Bianco, Pinot Noir e Vernatsch, e con alcune varietà internazionali, come Sauvignon e Chardonnay, Cantina Girlan ha dato vita a vini profondamente territoriali, la cui piramide qualitativa è racchiusa in quattro linee produttive: Solisti, Flora, Vigneti e Classici.

