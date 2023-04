Cantina Tramin al Vinitaly, il successo firmato Chardonnay e Traminer

Le ultime annate 2021, ed in particolare quelle di Chardonnay e Traminer, hanno trovato pieno gradimento alla presentazione della cantina Tramin a Vinitaly che ha puntato molto sulle degustazioni in fiera. Un’attenzione che l’enologo Willi Stuerz ha riscontrato positivamente anche per le annate 2019, a conferma di come i vini bianchi della cantina di Tramin, nella zona del lago di Caldaro, con vigneti che vanno dai 250 agli 800m metri, siano in grado di esprimere il meglio anche con l’invecchiamento.

Alla base degli ottimi risultati di vini eleganti e profumati, fra i più simbolici dell’alta enologia altoatesina, c’è certamente il lavoro in cantina, ma anche la cura dei terreni vitati e le particolari condizioni ambientali che favoriscono le escursioni termiche che arricchiscono il patrimonio aromatico dei vini. Non dimentichiamo ad esempio che alle spalle dei vigneti più alti le montagne salgono poi ripide fino a 2mila metri, mentre nelle parti basse ci sono influenze del clima Mediterraneo, generando cambiamenti di temperatura e umidità molto sensibili ogni giorno. Il che sta alla base di quella freschezza che è il dato distintivo di quasi tutti i vini della cantina Tramin.

Cantina Tramin

Strada del Vino, 144, 39040 Termeno sulla Strada del Vino (Bz)

Tel. 0471096634