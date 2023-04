Casa Vinicola Fazio a Vinitaly per la promozione delle eccellenze siciliane

Casa Vinicola Fazio si identifica sempre di più nella Doc Erice e nella ricerca “totale” dell’espressione identitaria e personale dei vini che produce. In quest’ottica intende caratterizzare la sua presenza al Vinitaly, affermando il valore dell’interazione tra vitigno e terroir, nel progredire nel tempo, vendemmia dopo vendemmia. Il piano di rilancio voluto da Lilly Fazio e dalla nuova compagine societaria ha compiuto un altro giro di boa importante, sia sui vini che sulle politiche di presidio del canale Horeca. «La nostra è un'azienda di famiglia, di viticoltori, da quattro generazioni. La caratteristica dei nostri vigneti è l'altitudine» ci racconta la titolare presentando le novità dell'azienda siciliana per la fiera scaligera.

L’arrivo già per la vendemmia 2022 di Luca D’Attoma, enologo di lungo corso, oltre che egli stesso produttore di vino in Toscana, ha immesso nuova energia e aperto l’azienda trapanese a nuove prospettive e progetti, centrati sui valori identitari del territorio della Dop, ma soprattutto su una lettura più attenta delle espressioni varietali e dei tempi di raccolta, con uve ben mature ma anche di buona spalla acida, per esaltarne la freschezza nei vini senza rinunciare alla piacevolezza della struttura.

Casa Vinicola Fazio

Via Capitano Antonio Rizzo, 39, 91010 Fulgatore (Tp)

Tel. 0923811700