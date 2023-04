Consorzio di Tutela Vini Doc delle Venezie, a Vinitaly lo stile unico del Pinot

Il Consorzio di Tutela Vini Doc delle Venezie, presente al Vinitaly, è in prima linea presso lo spazio espositivo allestito al padiglione 5 stand F2 e come sempre fa da punto di raccolta e informazione per raccontare ai visitatori tutto ciò che riguarda il territorio di produzione, lo stile unico del Pinot grigio delle Venezie e le sue peculiarità, oltre a far conoscere più da vicino diverse referenze - oltre cento a disposizione tra le tipologie ferma e spumante, in bianco e nella seducente versione ramata - e ricevere indicazioni sulla posizione delle aziende socie presenti alla manifestazione. Qualità, stile, unicità. Parole d’ordine che da molti e molti anni rendono il Pinot grigio delle Venezie Doc una super star del panorama enologico italiano all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. Per il Consorzio di Tutela l’impegno più grande del 2023 sarà quello di portare la Doc delle Venezie sulle tavole, nelle occasioni di consumo e nei momenti conviviali degli italiani, perché il vino accessibile, fresco e versatile che cercano per l’aperitivo è proprio qui, a casa loro, e anche in diverse tipologie.

Lo stand del Consorzio di Tutela Vini Doc delle Venezie

La Doc delle Venezie ricopre oggi un ruolo di tale importanza nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo del Bel Paese nel mondo che non è passata inosservata al Wine & Spirit Education Trust, che attraverso Grande Passione di J.C. Viens - educatore certificato Wset, comunicatore esperto e giudice di concorsi enologici di rilievo internazionale come il Decanter Asia Wine Awards - ha recentemente scelto la sede del Consorzio Doc delle Venezie, situata nel cuore di Verona a due passi da Piazza Bra, come polo scaligero dei propri corsi. Una partnership prestigiosa che conferma la volontà da parte del Wset di stringere rapporti di collaborazione con i più autorevoli enti italiani di rappresentanza e di tutela delle denominazioni d’origine del vino e offre ai propri corsisti e professionisti del settore opportunità uniche di formazione.

Consorzio di Tutela Vini Doc delle Venezie

Via Pallone, 20, 37121 Verona (Vr)

Tel. 0454943850