La rivoluzione enoculturale di Santa Sofia in Valpolicella alla fiera di Verona

Santa Sofia in Valpolicella significa due secoli di qualità, due secoli di produzione di grandi vini simbolo della tradizione locale, una villa Palladiana per un’azienda a conduzione famigliare nobile e stimata. 50 anni fa l’arrivo della famiglia Begnonia Santa Sofia segna l’inizio di un nuovo posizionamento e di una consapevolezza nuova: l’azienda è protagonista di una piccola ma ineluttabile rivoluzione “enoculturale” in termini di rete produttiva e di conoscenza del territorio. Giancarlo e Luciano Begnoni hanno infatti scelto di ridare un’identità forte all’azienda puntando su etichette di grande qualità e sul mercato internazionale ma soprattutto lavorando mano nella mano con i protagonisti del proprio territorio, scegliendo e selezionando il meglio assieme a chi lavora laterra e cresce l’uva. La famiglia Begnoni ha così innescato un microsistema virtuoso fatto di incontri regolari, di stagioni che passano mentre cresce la fiducia reciproca e la volontà di fare un vino autentico, di alta qualità e che rispecchi i valori del proprio territorio: l’unicità, la longevità e la sontuosità. Aggettivi che sono stati presentati dall'azienda al Vinitaly.

Santa Sofia in Valpolicella al Vinitaly

E inoltre, Santa Sofia in Valpolicella, presente alla fiera di Verona, ha presentato anche la nuova cantina che aprirà tra qualche anno e che non sarà distante dall’attuale sede storica. La Villa progettata da Andrea Palladio nel 1565 è legata alla produzione di vino fin dal 1811 e diventa il simbolo dell’azienda quando Marcantonio Serego decide di rinnovare la tenuta, già in possesso della sua famiglia dal 1552. La scelta di una nuova sede di produzione coincide con gli importanti risultati conseguiti dall’azienda, come dimostra la produzione di circa 750.000 bottiglie e un territorio che copre 78 ettari di proprietà di cui 45 in Valpantena e Briago, 24 in Montegradella e Valpolicella Classica, 6 in Lugana e Pozzolengo e tre nell’area adiacente nelle prossimità della futura nuova cantina. Per tale obiettivo sarà stanziato un investimento stimato di 8 milioni di euro. «È stata una lunga ricerca, con anni di sopralluoghi, ma quando trovai finalmente lo spazio che cercavo, mi applicai con tutte le mie energie per ottenerlo» dichiara Luciano Begnoni, guida dell’azienda veneta. «Il nuovo progetto dovrà rispecchiare l’identità storica dell’azienda ma sarà per noi anche assolutamente importante che il nuovo edificio sia coerente con i principi della sostenibilità ambientale. Si tratta di una vecchia costruzione da ripensare e ristrutturare, che non deve avere alcun impatto negativo sull’ambiente».

