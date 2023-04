Tenute Mannino partecipa al Vinitaly puntando sul fattore "Etna"

Tenute Mannino accoglie un evento importante come il Vinitaly con grande entusiasmo e, soprattutto, con la voglia di emergere ed affermarsi anche al di fuori dei confini nazionali. In rampa di lancio nuovi progetti ed iniziative che sveleranno al grande pubblico il racconto di una realtà vitivinicola ben radicata in un territorio di prestigio, ricco di biodiversità naturale e di viticoltura eroica sull’Etna. Un areale in grande ascesa, dove la famiglia Mannino ha saputo attestare la sua imprescindibile identità, sin dalla metà dell’800, quando il Barone Franz Mannino decise di rilevare un piccolo rudere in Contrada Vasadonna, trasformandolo in una cantina all’avanguardia in cui produrre vini dal carattere marcatamente etneo.

In occasione della 55esima edizione della kermesse scaligera, l'azienda è tornata a riabbracciare i propri winelover, dopo un anno di impegno e investimenti che hanno riguardato, soprattutto, la sfera del marketing e della comunicazione. Da una nuova “brand identity”, definita attraverso la creazione di un logo più identificabile e riconoscibile agli occhi dei consumatori - su cui è ben visibile l’impronta lasciata dalla “Grande Muntagna” – fino al restyling delle etichette e la messa online di un sito web del tutto nuovo: www.tenutemannino.com. Nuova veste grafica, nuovi contenuti proposti, con grande attenzione all’identità del territorio fondata sulla famiglia Mannino e sulle tre tenute agricole: Le Sciarelle a Viagrande, il Podere Pietramarina a Castiglione di Sicilia e Tenuta del Gelso, nella Piana di Catania. «Qui al Vinitaly più fiduciosi che mai e sempre più consapevoli della nostra riconoscibilità nel territorio etneo - sottolinea Giuseppe Mannino, alla guida dell’azienda. Ritengo che, ad oggi, grazie al coinvolgimento di mio figlio Giorgio, abbiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari per poter fare grandi cose. Il suo inserimento - conclude il Mannino - sarà fondamentale per definire la strategia imprenditoriale da adottare negli anni a venire».

Al Vinitaly spazio anche per la presentazione delle nuove annate degli Etna Doc Placo (2020) e Placo Riserva (2016), Aurantica ed Arì (2022), i due Caterina di Plachi, Spumanti Metodo Classico (2018, con sboccatura 2022) e, infine, il Vasadonna (2019), il vino icona di Tenute Mannino che torna sul grande palcoscenico a distanza di otto anni dall’ultima volta. 1500 bottiglie per questa bottiglia d’elezione che esce solo nelle annate migliori; il risultato di un’attenta e scrupolosa selezione in vendemmia delle migliori uve di Nerello Mascalese, da viti prefillossera di oltre 100 anni in Contrada Bragaseggi, a 600 metri.

Tenute Mannino

Strada statale, 417 km, 88 Contrada Juncetto, 95100 Catania (Ct)

Tel. 0458432111