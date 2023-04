Tenute Rubino al Vinitaly, dalle nuove annate alla transizione ecologica

L’anno da poco trascorso ha rappresentato per Tenute Rubino un momento di assoluta ripresa, anzi di crescita a tappe forzate, andando ben oltre il superamento delle lacune causate dalla pandemia. Un bilancio decisamente positivo che premia, nei fatti, la fedeltà alle prerogative aziendali: Rubino può contare infatti su un fortissimo comparto estero, che detiene saldamente il 60% del fatturato della cantina e che è trainato dai vini bandiera dell’azienda, Oltremé e Torre Testa, i capisaldi del Progetto Susumaniello. «Il mercato è cambiato e sta cambiando. Uscendo dalla pandemia c'è una maggiore stabilità dei mercati e si può progettare - spiega Romina Leopardi, responsabile marketing dell'azienda, alla fiera di Verona. Guardiamo al futuro: la sostenibilità è al centro delle discussioni con i nostri partner».

Al Vinitaly Tenute Rubino è presente con due diverse sessioni di degustazione e due masterclass. Protagonisti alcuni vini storici della cantina come l’Oltremé Rosso 2020 e Jaddico 2017, ma anche le nuove annate, tra cui spiccano Oltremé Rosato e Torre Testa Rosato 2022. Proprio la categoria dei rosati, vini pregiati e versatili, ha dimostrato nel corso dell’ultimo anno di essere oggetto di un nuovo trend di consumo in forte ascesa, che ha contribuito non poco al bilancio di Rubino. Salta subito all’occhio, inoltre, la nuova veste grafica del Torre Testa Rosato, realizzata in collaborazione con lo studio Atelier 790: viene infatti ripresa la pennellata blu intenso che richiama la buccia del Susumaniello in una tonalità delicata, attraverso le nuances del rosato, già presente sull’etichetta del Torre Testa Rosso. Quest’ultimo, torna sul grande palcoscenico, a distanza di tre anni, con l’annata 2019. 12mila bottiglie per un vino d’elezione che esce solo nelle annate migliori - solo quattro nell’ultimo decennio - così che la selezione delle uve garantisca un elevato standard di fedeltà al terroir ed al vitigno.

