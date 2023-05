Incetta di premi internazionali per gli spumanti Col Vetoraz

Nuovi riconoscimenti per gli spumanti Col Vetoraz che ancora una volta si sono distinti per la loro qualità in diversi scenari internazionali come confermano i premi e i punteggi arrivati nei primi mesi del 2023 da alcuni tra i più significativi concorsi enologici europei, per l’annata 2022.

La sede di Col Vetoraz

London Wine Competition

Alla London Wine Competition tre le Medaglie d’Argento che vanno rispettivamente a:

ValdobbiadeneDOCG Extra Brut Cuvée Ø, Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13, Valdobbiadene DOCG Extra Dry;

mentre il Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG conquista la Medaglia di Bronzo.

I terrazzamenti vitati

Concours International de Lyon

Passiamo in Francia dove il Concours International de Lyon assegna:

Medaglia d’Oro al Valdobbiadene DOCG Millesimato Dry,

Medaglia d’Argento al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5.

Una suggestiva immagine del territorio

Paris Wine Cup

La Paris Wine Cup assegna invece tre Medaglie d’Argento:

Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø, Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5, Valdobbiadene DOCG Brut.

Le vigne Col Vetoraz

Falstaff Prosecco Trophy

In Germania il Falstaff Prosecco Trophy conferisce:

94 punti al Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5,

93 punti al Valdobbiadene DOCG Millesimato Dry,

92 punti al Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13.

Frankfurt International Trophy

Infine, il Frankfurt International Trophy premia:

con la Medaglia d’Oro il Valdobbiadene DOCG Brut,

con la Medaglia d’Argento il Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13.

I pendii assolati

Da tempo ormai Col Vetoraz detiene un primato distintivo, quello di rappresentare un importante punto di riferimento all’interno della denominazione Valdobbiadene DOCG. Questa responsabilità va tenuta viva ed è quanto l’azienda si impegna a sostenere col lavoro quotidiano di tutti, fatto di tenacia rispetto e passione. Senza mai dimenticare il senso di famiglia perché solo con questa consapevolezza è possibile vivere l’azienda in un clima di armonia e garantire quel grado elevato di eccellenza per la quale Col Vetoraz è conosciuta nel mondo.

Col Vetoraz Spumanti Spa

Strada delle Treziese, 1, 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423975291