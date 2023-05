I vini italiani dello chef Gordon Ramsay sbarcano in Australia

Dopo la Gran Bretagna, i vini del celebre chef stellato e volto televisivo, Gordon Ramsay, saranno in vendita anche in Australia. Il cuoco scozzese nel 2021 ha lanciato nel Regno Unito «Gordon Ramsay Italian Collection»: un marchio di vini italiani creato in collaborazione con «Benchmark Drinks» e l’enologo Alberto Antonini. Si tratta di un blend di uve coltivate in due diverse regioni, Toscana e Abruzzo. Tre le etichette originali che saranno riproposte: Elegante Rosato, Intenso Rosso e Vibrante Bianco. La decisione di puntare sull’Australia dopo l’esordio sul mercato inglese non è casuale: «In Australia - ha spiegato lo chef scozzese, 7 stelle Michelin, ma nella sua carriera è arrivato a totalizzarne 17 - ho trascorso alcuni momenti incredibilmente felici, resi ancora migliori da un bel bicchiere di vino: è stato naturale che abbia scelto di portare qui la mia collezione. Proprio come l’Italia, l'Australia ha un posto speciale nel mio cuore».

Lo chef Gordon Ramsay

Nel paese, lo chef ha un locale 3 stelle Michelin a Sydney, «Restaurant Gordon Ramsay», dove un pasto costa anche 500 dollari a persona.

I tre vini italiani di Ramsay: rosso, bianco e rosé

Il lancio dei vini dello chef scozzese prevede la distribuzione di Elegante Rosato, Vibrante Bianco e Intenso Rosso, in negozi specializzati (Bottle Mart, Liquor Legends e Local Liquor) al prezzo di 19,99 dollari australiani a bottiglia. «La vinificazione mi ha sempre affascinato — ha dichiarato Ramsay —, è un processo magico in cui tradizione, passione e scienza si fondono e sono catturate in una splendida bottiglia. Quando si è trattato di lanciare la mia gamma di vini, è stato molto importante stabilire gli stessi standard e la stessa qualità che mi aspetto nei miei ristoranti».

Elegante Rosato è un rosato toscano che poggia sulla freschezza del vitigno Sangiovese con uva che arriva dalla costa abruzzese; stessa provenienza dell’uva di Vibrante Bianco, basato sulla vivacità del Vermentino; infine, Intenso Rosso, prevede invece una combinazione di Sangiovese toscano, Montepulciano e Merlot abruzzesi. «L’Italia e il vino italiano, hanno un posto speciale nel mio cuore e in quello di mia moglie Tara», aveva detto Gordon Ramsay in occasione del lancio dei suoi vini nel Regno unito, sottolineando come la decisione di buttarsi nella produzione delle sue etichette sia nata proprio ripensando ai bellissimi momenti trascorsi nella Penisola, celebrati da numerosi brindisi.